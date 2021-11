Cara y cruz con los fichajes del Pescados Rubén FS esta temporada

Con un punto en seis jornadas, toca analizar el por qué del mal comienzo de temporada del Pescados Rubén Burela FS. Un mal inicio que le ha llevado al fondo de la clasificación en Primera División con la última derrota en Valdepeñas. Y uno de los factores que está pudiendo perjudicar al conjunto de Alberto Riquer es la escasa aportación de dos de sus fichajes para esta temporada, los brasileños Rikelme y Levi, mientras que si son importantes Isma y Wanderson en la rotación naranja.

No hubo grandes cambios a nivel de plantilla en el conjunto masculino con respecto a la temporada pasada, solo se movieron cuatro piezas. Pero importantes. Se marchó Jorge Matamoros, que en ocho temporadas y media anotó 150 goles con la elástica naranja. También lo hizo Javi Rodríguez, que la pasada campaña firmó seis goles en 33 partidos. Y Giasson. Llegaron Isma, Wanderson, Levi y Rikelme.

Los dos primeros están aportando desde el minuto uno de la rotación de Alberto Riquer. Ambos han jugado los seis partidos y son parte del engranaje del equipo mariñano, con importancia tanto a nivel ofensivo como defensivo.

No es así el caso de Levi y Rikelme. Este último jugador no ha ido convocado a ninguno de los partidos de Liga y no ha podido debutar oficialmente con la camiseta del conjunto naranja. Levi si que ha participado en cinco encuentros, pero en este último ante el Valdepeñas tampoco fue convocado como su compatriota. Incluso a pesar de la baja de última hora de Pitero, que sufrió en uno de los últimos entrenamientos de la semana pasada un esguince de tobillo y no pudo jugar ante el equipo manchego.

La aportación de los dos jugadores brasileños está siendo prácticamente inexistente. Alberto Riquer, en una entrevista publicada hace algo menos de dos meses en este medio, hablaba de que ambos jugadores eran una apuesta del club y destacaba "as buenas condiciones, capacidad de trabajo y ambición", de Levi y que Rikelme "estaba segundo en la tabla de goleadores de su país", pero también tenía claro que tenían que pasar por un proceso de adaptación que no necesitan jugadores como Isma o Wanderson, que ya conocen perfectamente lo que es jugar en Primera División de fútbol sala.

El próximo encuentro del conjunto naranja lo disputará en el pabellón de Vista Alegre frente al Jimbee Cartagena el sábado a las 18.30 horas. Será una nueva ocasión para firmar el primer triunfo en Liga de la temporada para el conjunto del madrileño Riquer.