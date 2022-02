El Melilla-Pescados Rubén Burela FSF que se juega este sábado (18.30 horas) en la cancha del primero es mucho más que un enfrentamiento de la Primera División femenina de fútbol sala. En este encuentro medirán sus fuerzas la brasileña Amandinha y la madrileña Peque, elegidas como las dos mejores jugadoras del mundo por el prestigioso portal FutsalPlanet, que recibe las votaciones del mundo del fútbol sala en numerosas categorías.

Por segunda temporada consecutiva, los votos de FutsalPlanet consagraron a la brasileña Amandinha por delante de Peque, pese a que el Pescados Rubén Burela FSF conquistó todos los títulos en juego, tanto a nivel de clubes como con la selección española. A Peque no parece preocuparle demasiado esta distinción. "A mí lo que me hace sentirme orgullosa es pertenecer al mejor club del mundo. Lo de los premios individuales está muy bien, pero no deja de ser un deporte colectivo y para mí lo más importante es mi equipo", señala la capitana naranja, que recuerda a todo el mundo que el partido es un Melilla-Pescados Rubén FSF y no un Amandinha-Peque. "Firmo ahora mismo ganar por 3-6 con los tres goles locales marcados por Amandinha y sin marcar yo ninguno", sentenció.

Peque y Amandinha se enfrentaron únicamente en partidos entre Brasil y España

El partido de este sábado no será el primer duelo entre las dos jugadoras, aunque sí que será la primera vez que se vean las caras a nivel de clubes. "Hubo dos o tres partidos entre Brasil y España en el que llegamos a coincidir, en el Mundial por ejemplo, pero nunca nos enfrentamos a nivel de clubes, ya que ella es la primera vez que sale de Brasil", asegura Peque, que valora la calidad de su oponente, aunque insiste en que considerar a alguien como la mejor del mundo son palabras mayores. "Amandinha es una jugadora con gran desequilibrio y pegada, pero en Brasil también hay otras excepcionales jugadoras como Vanesa Pereira o nuestra Cilene, que en la selección le ayudan muchísimo. Podemos decir que estamos entre las mejores, pero en un grupo muy amplio de jugadoras", dijo.

Lo que sí celebra Peque es "la visibilidad que supone para el fútbol sala femenino" la llegada de Amandinha a la Liga española. "Creo que no había salido tanto en los periódicos el fútbol sala femenino como lo hizo con el fichaje de Amandinha por el Melilla. Me parece fantástico que en la Liga española estén las mejores y, sin duda, Amandinha está entre ellas".

Peque celebra la presencia de la brasileña en la liga española por la visibilidad que supone

EMILY VUELVE A MELILLA. El Melilla pasa a convertirse en un rival muy peligroso con Amandinha, ya que la brasileña se une a un grupo de jugadoras de buen nivel, como Sara Soares, una de las grandes revelaciones de la pasada temporada. Amandinha llega además para cubrir el gran vacío que dejó Emilly Marcondes, la gran estrella melillense de la pasada temporada que ahora juega en el Pescados Rubén FSF y para la que también será un partido de lo más especial.