La cara B del regalo de Gwyneth

MIENTRAS EN la web Aldeas Abandonadas se frotan las manos con la enorme publicidad que les hizo la actriz Gwyneth Paltrow al proponer regalar una de esas aldeas por Navidad, los vecinos que viven cerca de esa aldea lucense están ajenos a todo eso. Se trata de Muíño Vedro, en Riotorto. Apenas un grupo de casas, alpendres, hórreos y garajes encajonados en un valle junto a un riachuelo con un enorme edificio de casi 400 metros cuadrados. Todo ello por 150.000 euros. Una propuesta que a la oscarizada actriz le parece una idea genial para regalar a tu pareja en las próximas fiestas.

Pero allí al lado las cosas se ven de forma diferente. En Vilar de Santiago, a dos kilómetros de Muíño Vedro, un vecino anticipa que «enseguida se vai vender todo esto tamén. Esto acábase todo».

A unos 400 metros de Muíño Vedro viven Manolo Veiga y Martina Castro. Mientras preparan freixós para sus nietos recuerdan que en tiempos allí vivieron hasta 17 personas y era un núcleo muy animado que quedó vacío hace entre treinta y cuarenta años. La propia Martina nació allí y explica que «a vivenda grande son dúas. Unha amañárona por dentro, pero a outra non; non lle tocaron, pero o tellado está ben e como lle puxeron ventás, aguanta bastante ben».

Los vecinos de la zona cuentan que en verano se llena de gente porque desde allí se llega rápido a las playas, a Lugo o Ribadeo

Manolo Veiga agrega que bajo su punto de vista «vender todo iso por 150.000 euros é unha ganga», aunque es muy realista cuando añade a renglón seguido que «non creo que se venda, porque cada vez hai máis sitios que se venden. Por aquí hai unha chea deles».

Desconocían el consejo de Paltrow, pero no les extraña

Los vecinos de la zona Manolo Veiga y Martina Castro explican que el lugar se vende a muy buen precio y no les extraña que se ponga en venta porque durante el verano hay mucha gente que se acerca a pasar sus vacaciones a distintos pueblos de toda esa zona en Riotorto, pero muy cercana a A Pontenova.

Cuenta el caso de un matrimonio que eligió una casa de la zona que rehabilitó a su gusto. Nada de particular de no ser que «viñeron dar aquí desde Barbados». Su mujer cuenta que «están encantados. Veñen, apagan móbiles e apagan todo. Están esperando xubilarse para virse para aquí».

Desde su casa se puede ver perfectamente Muíño Vedro y explican que actualmente pertenece a dos familias, aunque con la particularidad de que ambas fueron castigadas recientemente por la mala fortuna en forma de sucesos trágicos.

Manolo Veiga recuerda bien cuando allí vivía mucha gente «pero fóronse marchando pouco a pouco e ó final, morreu o vello e acabouse todo».

Avisa de que no será ninguna excepción: «Aquí vello que morre, casa que queda baleira. E pasa en todos os sitios».

COMPRENSIÓN. No obstante, ambos comprenden perfectamente que se promocionen estos lugares porque son testigos directos del éxito de la zona: «Esto no verán énchese de xente. Vén moitísima ás casas por aquí». Creen que pasa porque «agora mesmo colles a autovía aquí cerquiña e tés a praia moi cerca, e tamén se chega enseguida a Lugo ou a Ribadeo. Pódese deixar aos nenos por aí sen perigo». Aún así, reconocen que en invierno «xa non vén ninguén a preguntarnos nada».

