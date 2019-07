Las capturas de sardina se concentran en el fin de semana por el precio

Los barcos de cerco de A Mariña concentran las capturas de sardina hacia el fin de semana, debido a la proximidad de las degustaciones típicas de estas fechas, que hacen subir la cotización de un producto muy apreciado, que durante el resto de la semana tiene precios bajos que apenas compensan el trabajo que deben hacer los pescadores para extraerlas del mar.

El vicepatrón mayor de Foz reconoce que las capturas están siendo buenas. "Estamos traendo sardiñas, hai máis que nos últimos seis ou sete anos, aínda que os cupos que temos -de 6.000 kilos semanales para los meses de verano- son escasos". En los pasados podían pescar 700 kilos semanales y la especie entrará en veda hacia finales del año.

Este patrón de pesca asegura que "vemos máis peixe no mar que o ano pasado, sobre todo a primeira hora da mañá, pero só levamos tres semanas de campaña, aínda que agora ao mellor vense ben pola lúa. Coa sardiña non se pode dicir porque hoxe ao mellor pescas moito e mañá non están", señala.