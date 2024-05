La Capitanía de Burela regula el uso de las motos náuticas debido a su incremento

La Capitanía Marítima de Burela publicó este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la resolución con las normas e instrucciones de seguridad marítima para motos náuticas.

Según explican, el incremento en el número de motos náuticas, así como su potencia, ha sido significativo en los últimos años, tanto de carácter particular como asociadas a empresas de alquiler, "lo que se ha traducido en el aumento importante del número de incidentes y quejas".

Los incidentes derivan en su mayoría del uso indebido de la moto y el incumplimiento de las normas, "lo que genera un conflicto de intereses y de uso del espacio entre los usuarios de motos acuáticas y el resto de usuarios". Por eso, Capitanía establece unas normas para "la seguridad y reordenación del tráfico marítimo", cuyo incumplimiento puede conllevar sanciones.

¿En qué zonas no podrán navegar las motos náuticas?

Entre las normas figura la prohibición de la navegación en el interior de las zonas de baño balizadas y no podrán varar o salir a la mar desde los arenales, salvo cuando lo hagan por los canales establecidos y a menos de tres nudos de velocidad. También les prohiben el fondeo en zonas de baño y el amarre de boyas.

En los tramos de costa sin zona de baño señalizada se prohibe la navegación en una franja de 200 metros de ancho, salvo para vararlas en playas o salir de ellas. En estos casos, la moto seguirá una trayectoria perpendicular a la línea costera y sin superar los tres nudos. También se les prohibe acercase a menos de 100 metros de otra moto, artefacto flotante o embarcaciones, buques fondeados, buceadores y nadadores.

Solo de día y con buen tiempo

Solo se podrán usar en horario diurno y únicamente con visibilidad suficiente y buen tiempo. También les exigen evitar rumbos erráticos, aproximaciones excesivas y el cruce de la proa de otras embarcaciones a menos de 100 metros. Tampoco podrán navegar por zonas acotadas para pruebas deportivas ni en cuevas.

Si el uso es particular o la moto es alquilada por días no podrán navegar cerca de los circuitos de alquiler. Podrán usarse para el remolque de esquiadores náuticos o artefactos flotantes de uso deportivo siempre que cumplan lo establecido. En excursiones colectivas deberá ir un monitor por cada cuatro motos y no se permiten adelantamientos ni navegar en puertos, salvo los deportivos.

La práctica de fly board será de día y a más de 200 metros de zonas de baño, fuera de aguas portuarias y de canales de acceso de puertos y playas y a más de 100 metros de otros usuarios.

Restricciones a las motos en las rías

En las rías de Ribadeo, Foz, Viveiro y O Barqueiro se limita su navegación al aplicarse las mismas normas que a las marismas y humedales por ser zonas de especial protección para las aves, lugares de importancia comunitaria y zonas especiales de conservación incluidas en la Red Natura 2000.

En las aguas de servicio portuarias deben respetar las limitaciones de velocidad y las normas establecidas. Además la velocidad máxima permitida en la aproximación y acceso a los puertos, fondeaderos y marinas será de tres nudos.

En aguas marítimas interiores no portuarias tienen limitada la velocidad a ocho nudos. Esta restricción afecta al interior de la ría ribadense, al sur del puente de Los Santos; en la ría focense se limita entre la enfilación de punta Prados y punta de los Cairos; en la ría vivariense, al sur del paralelo que pasa por la luz roja del dique de abrigo del puerto de Celeiro; y en la de O Barqueiro, entre la enfilación de punta del Castro a punta de la Barra.