La cantera se hace espacio

La cuota canterana del primer equipo del Pescados Rubén FS crece en relevancia con la renovación de Renato Rodrigues Monteiro (Praia-Cabo Verde, 2021). Más conocido como Renatinho, este joven salido de la escuela del club naranja afrontará su segunda temporada en el primer equipo tras dar el salto desde juveniles la pasada temporada. Renatinho se convierte en el quinto canterano en formar parte de la plantilla de la próxima temporada, a las órdenes de Alberto Riquer, junto a Iago Míguez, Renato, Nito y Pitero.

Renatinho: "La lesión quedó atrás, llevo todo el verano preparándome y espero poder contar con minutos poco a poco"

El jugador caboverdiano no pudo disfrutar plenamente de su presencia en el profesionalismo tras dar el paso desde los juveniles debido a una inoportuna lesión que le privó de competir por minuto el pasado ejercicio. Según Renatinho, esa dolencia está ya olvidada y ahora confía en poder demostrar sus cualidades. "Con el trabajo de los años anteriores y la confianza del profesorado, tuve la oportunidad de integrarme en el conjunto sénior, aunque una lesión difícil no me dejó dar lo habría querido. Con la ayuda de Tulio, tiempo y paciencia ahora ya estoy recuperado, afortunadamente ya ha quedado todo atrás" echaba así la vista atrás el jovencísimo 17 burelista, tras una rotura de ligamento lateral interno de la rodilla izquierda.

El ala canterano tiene claro que los minutos van a estar caros, pero peleará por convencer a Riquer. "Quiero formar parte de la plantilla; llevo todo el verano preparándome y espero contar con minutos poco a poco" confesaba Renatinho, que ve un vestuario "muy bueno, muy unido, en el que todos los compañeros nos apoyan y nos ayudan a los más jóvenes", con Renato y David Pazos, como sus mejores consejeros.

Ahora mismo son 15 jugadores los que están disponibles para Alberto Riquer. Además de las cinco Xoias salidas de la cantera burelesa, estarán los gallegos Quintela, Pazos, Lucho, Álex Diz, Isma y Porto, el internacional polaco Michal Kaluza y los brasileños Wanderson, Rikelme y Levi, los tres fichados en este verano.