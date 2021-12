Uno de los clubes que vio más afectada su actividad por la pandemia de coronavirus fue el CN Xove, el único de natación en la comarca mariñana. Durante más de un año estuvieron suspendidos los entrenamientos al no celebrarse competiciones provinciales, autonómica ni estatales. El retorno de los campeonatos trajo también de vuelta a los nadadores a la piscina para poder entrenar, aunque siguiendo todas las recomendaciones sanitarias.

No fue ajena a todo lo sucedido la entrenadora principal del club, Leticia González, quien, antes de tomarse un año de excedencia parea preparar unas oposiciones, siguió trabajando con sus pupilos. "O obxectivo foi sempre que non se desconectaran e facíamolo a través de videochamadas grupais tódalas semanas para ver o que se podía facer para non perder todo o traballo realizado", explicó, asegurando que la vuelta fue complicada, pero el objetivo se cumplió. "Hougo algúns que non volveron nas mellores condicións, pero o máis importante é que fomos quen de manter a case o cento por cento dos nadadores que tiñamos antes da pandemia. Loxicamente traballamos cunhas medidas de proteción acordes coa situación que vivimos, sempre sós, despois de finalizar os cursos da piscina, pero na auga está demostrado que o cloro limita casi por completo as transmisións", añadió, muy contenta ya de volver a entrenar. "Serviume tamén para analizar o que quería como adestradora para este clube, penso que agora teño as ideas moito máis claras e uns obxectivos máis definidos".

El número de licencias del club xovense ronda las 60, "que está moi ben para un clube da Mariña", según Leticia que, no obstante, no renuncia a seguir aumentando la cifra durante esta temporada: "Estamos facendo continuas campañas para enganchar aos máis noviños, traballamos a nivel federado dende benxamíns, pero tamén temos un grupo de promesas que están empezando. Este é un clube de canteira no que tratamos sobre todo de inculcarlle aos mozos uns valores de sacrificio e compromiso que pensamos que están por riba dos resultados, aínda que loxicamente tamén buscamos estes resultados para que se vexa a progresión dos rapaces. Se conseguimos chegar a 70 licencias está moi ben porque 90 sería case o tope para este clube", dijo.

Leticia González reconoce las dificultades para conseguir formar nadadores de gran nivel, ya que muchos de los jóvenes se marchan a cursar estudios lejos de la comarca en el momento que deben dar el mayor salto cualitativo. "Coñecemos ben as nosas limitacións. Temos nadadores como Carmen Pernas ou Brais Vilar que teñen moita capacidade, pero que agora non poden adestrar con regularidade por temas académicos e polo tanto bastante fan con manter o nivel", aseguró la entrenadora, que tiene puestas muchas esperanzas en el grupo de infantiles. "Temos xuvenís de bo nivel, como Luis Rouco, pero destacaría sobre todo aos infantís. Pode que non haxa o que chamamos unha gran individualidade, un que destaque moito por riba do resto, pero hai un grupo moi homoxéneo que nos pode dar moitas alegrías en probas de relevos e incluso poden axudar moitísimo na Liga Galega absoluta de clubes".

Masters

El club contará con 15 nadadores en el Gallego

Uno de los objetivos de Leticia González como entrenadora era el de conseguir que sigan conectados a la natación muchos deportistas que pertenecieron al club y que tuvieron que marcharse por diferentes motivos. Así, nada menos que 15 nadadores y nadadoras competirán en el próximo campeonato autonómico Máster que se celebrará en enero, representando al CN Xove.