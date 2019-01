Cantarrana ya cuenta con un sistema de riego automático

El campo de fútbol de Cantarrana, en Viveiro ya cuenta con un sistema de riego automático. Su puesta en marcha contó con una aportación de 40.000 euros de la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta y este domingo el delegado territorial de la Administración autonómica en Lugo, José Manuel Balseiro, asistió al encuentro entre el Viveiro y el As Pontes en la jornada en la que se inauguró el nuevo sistema de riego.

"Atendendo ás peticións que nos fixo chegar a directiva do club, a iniciativa permite dotar ás instalacións dun sistema do que carecía e que obrigaba a realizar estas operacións de coidado do céspede e do campo de xogo de xeito manual", explicó Balseiro.

La ayuda aportada por la Xunta se instrumentalizó a través de un convenio de colaboración con el Concello de Viveiro, "por ser este o titular das instalacións deportivas", añadió el delegado.

EQUIPOS. El Viveiro milita en estos momentos en Preferente Norte y además el club cuenta con distintos equipos en categorías inferiores, algunos de ellos participando en competiciones autonómicas, por lo que la mejora de las instalaciones redunda en beneficio de todos los equipos.