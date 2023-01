El cantante laurentino Jonathan Dasilva fue preseleccionado para representar a San Marino en Eurovisión

El cantante laurentino Jonathan Dasilva, conocido artísticamente como Jonydasvie, fue preseleccionado para participar en el festival en el que se elige al representante de la República de San Marino en Eurovisión 2023, que se celebrará en Liverpool en mayo.

"Animeime a presentarme porque na rede social Instagram vin varias veces o anuncio de Una voce per San Marino, que é o concurso que fan alí para seleccionar o candidato a Eurovisión, algo parecido ao Benidorm Fest en España e como teño unha canción moi boa composta recentemente decidín prsentala e seleccionáronme, o que foi unha sorpresa para min porque non contaba que me elixiran", explica Jonydasvie, que subraya que la pieza que interpretará "é un tema moi potente que compuxen xunto co meu produtor, Favián Lovo, que é de Miami pero agora está en España".

Jonydasvie supo el jueves de su preselección y viajará este miércoles a San Marino para participar en el casting, que será el sábado: "Dixéronmo o xoves e tiven que preparar todo en poucos días, pero creo que vai merecer a pena. Marcho o mércores para chegar alí o venres, un día antes do casting, para o que teño que estar xa ás nove da mañá do sábado e xa me dixeron que me toca de primeiro dos 100 artistas que elixiron entre os 1.000 que nos presentamos". De esos cien escogerán 50 para participar en las semifinales para el festival.

La alcaldesa de Lourenzá, Rocío López, felicitó al cantante por esta preselección: "Estamos moi orgullosos de que un laurentino nos represente nun evento así e de que Lourenzá soe máis aló das fronteiras españolas".

"Coñezo a Jonathan dende que era neno e sempre tivo esa vocación pola música, sempre loitou por ese soño e estou segura de que cada vez está máis cerca", aseguró la regidora, que le deseó "o mellor" en esta experiencia.