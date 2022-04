"Os cans debes alimentalos ben porque son atletas"

La afición a la caza hizo que por las manos de este vivariense pasasen varios perros aptos para la misma. El primero fue un bretón, también tuvo un drahthaar y ahora presume de sus setters ingleses con pedigrí para cazar arcea. Tienen como afijo o apellido Quercussetter, de roble, zona donde abunda la becada.

Los perros de caza son los preferidos del vivariense Juan Carlos Basanta Blanco, quien asegura que valen para todo, no solo para cazar, pero cree que "perden o instinto ao dedicarse só a facer compañía, pasou con razas como o irlandés ou os beagles".Y añade: "Gústanme todos, non os de presa, que se son criados con xeito non teñen por que atacar".

Juan Carlos se inició en la caza con 16 años y sus primeros perros fueron los destinados a cazar aves de pluma. Ahora muestra con orgullo sus cinco hembras y el macho de setter inglés. Indica que "as femias son máis intelixentes, asimilan rápido e aprenden antes", aunque reconoce que siempre hay excepciones. El vivariense indica que la caza de arcea, un ave migratoria que escapa en invierno de la nieve de los países Bálticos, es "dura". "Nunha xornada poido facer 25 quilómetros e os cans, 45 cada un".

Este aficionado explica que es una raza criada para la caza. "Son limpos e intelixentes, hai xente que os ten para paseo e corren polos parques ou a praia tras as palomas ou as gaivotas, pero o seu instinto é a caza", precisa.

Su alimentación es variada, con el pienso como base. "Durante a tempada dóullelo de alta enerxía con bastante proteína e graxa e o resto de ano de mantemento. Tamén comen pito e sobras da casa, gústalles o pan pero non é bo porque non o dixieren ben, o millo é o único que absorben ben tódolos animais", señala.

Basanta constata que "a suba de prezos dos cereais pola guerra de Ucrania tamén afectou aos pensos e seguirán subindo. Os de base de carne son mellores e máis caros, polo que a maioría son de mistura. Segundo o que lles deas así estarán de lustrosos. Hai que proporcionarlles unha alimentación completa porque son atletas. Consumen catro ou cinco sacos de penso ao mes", lo que supone un coste importante.

Juan Carlos intentaba que tuviesen una camada cada dos años, pero la normativa estatal dificultará la cría porque "esixen ter un núcleo zoolóxico, eu podería telo polas canceiras, pero ten que estar a 50 metros das casas, polo que xa non cumpriría. Os meus cans non molestan, porque non me interesa, xa que o primeiro ao que molestarían sería a min. Ademais, hai que terlles auga quente, enfermeiría, zona de parto e tantos requisitos farán que non se críe".