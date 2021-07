Tres jóvenes lucenses crean la guía del barranquismo de Galicia y norte de Portugal

Tres jóvenes lucenses, Richard Redondas, de Mondoñedo; Carlos Ares, de Abadín, e Inma Pumariño, de Muras, son los autores de la guía de barranquismo de Galicia y el norte de Portugal. Aunque ella no figura con su nombre en portada es, según reconocen sus compañeros, el motor escondido bajo el capó del coche. Una publicación que han titulado 'Barrancos del lejano Oeste' y que responde a las ganas de dar a conocer este deporte y a la necesidad para quien lo practique de contar con documentación reciente para adentrarse con unas condiciones mínimas de seguridad en un centenar de barrancos, aunque ya avisan de que «los ríos están vivos y así se comportan».

Un duro trabajo de campo, en el que han analizado un centenar de instalaciones, que completan con croquis, mapas y fotografías en unas fichas que incluyen el nombre del río, los datos más relevantes para el descenso, las combinaciones con otros o los accesos o la población más cercana. "Unha guía como tal non existía e toda a documentación que había ao respecto estaba espallada por zonas e de distintos anos, polo que nos animamos a facer algo completo", cuenta Richard Redondas, del Espeleoclube Rei Cintolo mindoniese, sobre un concienzudo trabajo que comenzaron en 2014.

"Rematamos o ano pasado, pero coa pandemia tamén pechou a editorial e apostamos por facelo nós, co que tivemos que asumir máis traballo do que contabamos e nos retrasou a súa saída ata este ano", reitera Richard sobre un impedimiento que les ha permitido ser dueños absolutos de su criatura, apostando en la portada por la imagen de un burro cargado de material con la cascada Xestosa al fondo, algo que no hubiera pasado los filtros de la editorial.

Una portada para la que también pensaron en alguien en traje de neopreno con una ristra de chorizos al hombro, sin filtros, como ellos mismos, que aman un deporte en el que combinan natación, montañismo, espeleología o rápel, aderezado en muchas ocasiones por temperaturas bajas, lo que les obliga a usar neoprenos; todo para hacer el tramo más vertical posible, "que é o que aporta interese á escalada". A ello suman las dificultosas sendas y obstáculos que hay que salvar con cuerdas. Un deporte que es "unha mestura de moitos" y que está adscrito a la Federación de Montañismo.

En la guía se recogen cerca de un centenar de barrancos, con explicaciones claras de por qué zona del río hay que meterse, dónde están los apoyos o qué tipo de cuerda utilizar, claves que ellos denominan aperturas y que consisten en dejar constancia del camino a seguir, una senda inhóspita para los no iniciados, pero clara para los amantes de este deporte, para el que se necesita un buen equipo y ganas de sentir la adrenalina en cada paso.

La inspección de cada barranco y su puesta al día supone unas cinco jornadas de trabajo con cada uno y eso que en muchas ocasiones contaron con la ayuda de gente de otros clubes y con el apoyo de voluntarios, que también fueron vitales para realizar la limpieza de muchos ríos por lo que pasan las rutas, y que es otra de las señales diferenciales de su guía, en la que fechan la última limpieza realizada. Alguna tan espectacular como la llevada a cabo en el Barco de Valdeorras, donde sacaron basura para llenar 300 camiones. "Unha neveira, un conxelador, rodas de coches ou de tractores, pedazos de quitamedos das estradas, roupas, plásticos ou botellas" fueron algunos de los residuos con que se encontraron en sus limpiezas y que puede ser un problema para los practicantes del barranquismo.

Un deporte al que tanto Richard como Carlos se adentraron de la mano de la misma persona: Juan Mouriz, en una visita a la cueva de Rei Cintolo en 1995, y a quien le dedican la obra. Ambos siguieron compartiendo una afición que les llevó a hilvanar puentes con algún día pedido en el trabajo para recorrer parte del país o llegar a Madeira, Francia o Las Azores y que en el caso de Carlos es también su profesión, "dando cursos tanto de barranquismo como de técnicas en espazos confinados para bombeiros ou empresas de traballos en altura", explica Richard, vinculado a un club pequeño, donde promueven este deporte apto para todas las edades. "Hai que probar, pero se a primeira vez xa non che gusta, non volves", cuenta.