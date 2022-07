Cañistas de Burela piden la reapertura del puerto comercial si no hay actividad

La comisión de cañistas que en Burela recogió 1.500 firmas para reclamar que les dejen practicar de nuevo la pesca recreativa en el muelle comercial donde se carga madera. Entregó las mismas al gobierno municipal para que las haga llegar al ente responsable del lugar, Portos de Galicia y medie por una solución que permita compatibilizar la carga de madera con esta afición que atrae gente del pueblo y de fuera de él, sobre todo en el horario nocturno.

Según uno de los miembros de la comisión, Andrés Fiuza, "intentouse que o Concello firmase o convenio con Portos pero, debido a uns criterios de competencias e asignacións, o Concello di que se debera modificar a lei para poder asinalo". Burela, al contrario que Cervo, no ha querido asumir competencia alguna sobre vigilancia o control de los cañistas en el muelle y estos han visto vetadas zonas de las más frecuentadas como el nuevo espigón comercial "tras un ano aberto sen ningún incidente".

Así las cosas, en la reunión con la concejala de Mar, María del Carmen López, además de entregar el escrito para que lo haga llegar a la presidenta de Portos, Susana Lenguas, han obtenido el compromiso de que mediará con ella para "a reapertura do porto comercial, fóra de horas de traballo, tanto para a pesca recreativa como para o culto á Virxe do Carme situada na punta do muelle comercial, e o Concello de Burela ofrécese tamén para intermediar entre Portos e os pescadores para apertura de novas zonas para a pesca recreativa".

Los pescadores esperan un acuerdo de convivencia del uso del espacio portuario y dicen que muchos establecimientos bureleses se ven afectados si se restringe la práctica deportiva. "É obriga das institucións públicas o fomento das actividades de lecer dun xeito responsable, circunstancia que agora mesmo se ve moi limitada, repercutindo moi negativamente no maltreito comercio local, que segue sufrindo os efectos da crise económica". El muelle burelés solía congregar a decenas de cañistas, sobre todo en el verano e busca del chipirón y calamar .

OPCIONES QUE PROPONEN. Entre las soluciones que proponen los pescadores está "que a xente non teña que atravesar a zona de almacenamiento de madeira, como poder ser balizala zona máis próxima ó mar, onde remata o asfalto de rodada de maquinaria e empeza a formación estrutural do peirao".

Dicen estar también dispuestos a hacer tarjetas de acceso a la puerta giratoria si Portos activa el control de paso en ese lugar. "Estas tarxetas poderíanse emitir aos pescadores que aporten no Concello toda a documentación necesaria para poder pescar no porto, tal como licenza de pesca, seguro de responsabilidade civil por 450.000 euros, seguro de accidentes de 300.000 euros e de falecemento por 30.000, así como a formalización da documentación na páxina de Portos asinando a declaración responsable do uso das instalacións portuarias". Los fieles de la Virxe do Carmen también podrían gestionar autorización.

NUEVO CLUB DE PESCA. Los pescadores buscan "un acordo satisfactorio para ambas partes" y al organizarse dicen que están en trámites para fundar un club de pesca local que impulse actividades de formación de los más jóvenes y la inclusión del saber de los marineros para "manter unha tradición ancestral".

Creen justificado el acceso al muelle sin estorbar y en otras ocasiones han argumentado que la zona comercial es de tránsito de mercancías y no una campa de almacenamiento.