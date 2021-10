0-1. Cañi da el triunfo al Somozas en un partido igualado en Cantarrana

El Viveiro dejó escapar los tres puntos de Cantarrana ante un rival que se aprovechó de un error defensivo para marcar su gol.

En la primera parte fue levemente superior el equipo local, pero tras el tanto del Somozas en la segunda parte pudo sentenciar a la contra el conjunto coruñés.. En la primera parte solo hubo tres acercamientos claros. El primero fue un remate del canterano local Rolle que sacó un defensa debajo de los palos. El segundo fue un disparo del visitante Pablo Rey, que no consiguió atrapar el portero Tomás y que Marcos Álvarez no llegó a rematar en un balón dividido. Y a dos minutos del final, un centro de Sidibe no lo aprovecha en primera instancia Vicente, que luego remata de tacón, pero muy flojo y sin problemas para el portero visitante.

La segunda parte comenzó con el tempranero gol de Cañi, que le robó un balón y Vicente y lanzó el balón desde la frontal a la escuadra defendida por Tomás, sin que éste pudiera hacer nada.

El Viveiro intentó reaccionar con un centro de Agus al que no llegó por centímetros el delantero centro del Viveiro Sidibe. También lo intentó el ex del Polvorín Marcos, pero su lanzamiento se fue por encima del larguero. Y unos minutos después, el especialista Xaime tuvo una falta directa pero su balón lo sacó con apuros el guardameta visitante Souto.

De ahí al final, el Somozas pudo sentenciar con otro disparo de Cañi que detuvo magistralmente Tomás, un centro de Aldán que Cañi remató solo al segundo palo fuera y, por último, Aldán remató de espuela un centro de Cabarcos, pero su remate se fue rozando el palo por muy poco.

FICHA TÉCNICA

0- Viveiro: Tomás, Agus, Dani Fernández, Nico Madero, Pablo Rey, Xaime, Marcos, Vicente (Diego F., m. 68), Rolle (Brais, m. 68), Marino (Luki, m. 83),Sidibe.

1- Somozas: Souto, Asier (Maroñas, m. 88), Pacheco, Kico, Alberto, Adrián Martínez (Luis Díaz, m. 65), Aldán, Cabarcos (Del Río, m. 88), Pablo Rey (Bruno, m. 88), Marcos Álvarez (Gegunde, m. 76), Cañi.

Goles: 0-1, min. 51: Cañi

Árbitro: María Eugenia Gil Soriano. Amarilla a Brais.

Incidencias: Partido disputado en el estadio de Cantarrana, 300 personas.