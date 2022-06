El cangués Víctor Rodríguez también se apunta a la Copa de España juvenil de Burela

A Mariña estará representada en la Copa de España juvenil que arranca a las 11 de este viernes en el pabellón Vista Alegre por dos futbolistas. Además del burelés Jorge Quelle, que compite con el Betis, el cangués Víctor Rodríguez lo hará con el Academia Red Blue 5 Coruña después de proclamarse campeones gallegos y derrotar en la ronda previa a la escuela de fútbol sala que tiene el mítico Paulo Roberto en Murcia.

Las trayectorias de Víctor y Quelle son muy similares, ya que ambos compartieron equipo en el Pescados Rubén Burela desde alevines hasta el pasado curso, en el que el de Cangas de Foz se marchó al Xove FS. Este pasado septiembre, al trasladarse a vivir a A Coruña para estudiar un doble grado de Empresa y Turismo, se comprometió con el 5 Coruña, donde ha alternado el juvenil con el primer equipo, en Tercera División. "Vinme estudar e como tiña aínda 17 anos, era moi difícil poder ir a Xove todas as fins de semana, así que me falou Pachi Fernández, o adestrador do 5 Coruña, e decidín fichar", expone Víctor, que es un ala-pívot diestro con calidad y buena visión de juego.

La decisión no pudo ser más acertada. "Estiven moi contento desde o principio porque non coñecía a ninguén, acolléronme moi ben e xa podo dicir que fixen outro grupo de amigos aquí", explica.

El conjunto herculino completó una temporada sobresaliente, en la que fue campeón del grupo 1 con 24 victorias, 2 empates y tan solo 2 derrotas: "A verdade é que foi moi ben. O obxectivo era clasificarse sen máis, pero aproveitamos que picou ao final O Parrulo".

ILUSIÓN POR VOLVER. Y ya en la ronda previa se deshicieron en la tanda de penaltis del Futsal PR7, en una eliminatoria que disputaron en A Coruña. "Foi un partido moi duro e igualado. Adiantábase un e igualaba o outro ao momento. Logo nos penaltis marcamos todos e eles fallaron o primeiro", recuerda un Víctor que reconoce que lo pasó muy mal en la resolución de la eliminatoria. "Estiven de costas á portería e non vin ningún penalti. E cando certificamos a clasificación botei a chorar porque me fai moita ilusión poder xogar de novo en Burela diante da familia e os amigos", asegura.

Al 5 Coruña le ha tocado bailar con el principal favorito, el Barça. "Sabíamos que se nos metíamos na final a oito nos ían tocar eles. A miña ilusión era que me tocara xogar contra Jorge (Quelle), pero non puido ser. Estivemos vendo un pouco cousas do Barça e é moi complicado porque son un equipazo, pero vamos competir seguro e temos un grupo que non se rende nunca fácil", avisa Víctor.

El encuentro entre coruñeses y herculinos dará comienzo a las 16.30 horas. Por la mañana ya habrá dos partidos desde las 11 horas y se cerrarán los cuartos a las 18.45 horas con el duelo entre el Betis y el Zaragoza.