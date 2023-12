Cando as caleiras eran un oficio

O pazo de Santomé acolle dende hoxe e ata o domingo as vixésimo terceiras Xornadas Mindonienses de Arqueoloxía Villaamil y Castro, nas que terán un papel destacado as caleiras ou fornos usados para cocer o cal no que foi un oficio de grande importancia no val do Masma, pero tamén tivo expoñentes destacados en Sasdónigas ou Santo Adrao (Lourenzá). O arqueólogo municipal, Abel Vigo García, e mailo concelleiro de Obras, José Otero, afondarán na súa historia e funcionamento. Ademais mañá pola mañá haberá unha visita guiada as de Outeiro. O tema incluíuse nestas xornadas ao cumprirse 20 anos da demostración do oficio feita no verán do 2003.

Abel Vigo falará da xeoloxía da zona, onde hai rochas calizas, cuxa distribución coincide coa situación das caleiras. "Temos polo menos 30 localizadas en Mondoñedo que aínda se conservan", sinala. Tamén proxectará imaxes para ensinar a queima, a colocación de pedra ou retirada do cal cocido despois de días de queimado e enfriado, segundo lle contaron hai uns anos mestres do oficio, algún dos cales aínda vive.

Os asistentes ás xornadas tamén coñecerán as características do forno, construído para adaptarse ás necesidades do oficio. O especialista detallará o proceso dende que se colle a rocha na canteira ata a extracción do cal elaborado, pasando polo reparto de quendas para o control da queima, que leva un mínimo de dous días.

Vigo sinala que en Masma traballaba toda a parroquia neses labores. "Eran traballos comunitarios, uns axudaban aos outros a facer as fornadas, que eran un complemento importante no día a día. De feito, comentaban que co beneficio dunha fornada facías unha casa. Sen dúbida, co que se aforraban ao longo do ano podían facer moitas cousas".

O concelleiro de Obras e Servizos, José Otero Rejes, aportará asemade a súa experiencia, posto que seu pai se dedicaba a cargar as caleiras. Pensa que a última fornada que se fixo foi no ano 1977 ou 1978, aínda que no 2003 se fixo unha demostración dentro dunha tentativa por recuperar este patrimonio inmaterial da localidade, cando xa era edil. "O dono da caleira era o que queimaba. No 1977 queimamos unha e lembro que ao ano seguinte fun á canteira cargar pedra para outra". Incluso chegaron a facer un documental.

"Meu pai en tres días cargábaa, pero a nós levounos un mes, eles rompían na pedra para poñela a medida, non é igual abaixo que arriba, nin pode ter gretas. No 2007 empregamos 95 toneladas. Unha parte desfaise e moitas quedan enteiras, o cal sácase por riba cara a abaixo, é pedra mesturada con po".

O PROCESO. Otero explica que as caleiras énchese de rochas. "Hai que ir paredando, empezas a poñer pedra todo ao redor, non abaixo, que é onde se fai o lume; ata que se fai a forma da bóveda, como se fose unha igrexa, e séguese enchendo para riba dende que a pechas, ten que pasar o lume por todas as pedras para que coza. Séguese colocando dende que pasa a altura das paredes da caleira, metro e medio; a que está enriba abranda máis ao estar ao aire e non coce tan ben. Despois carrétase a leña, uns 30 ou 40 tráilers, e acéndese, ten que ter lume seguido ata que coza. Sabemos que está pola cor e porque o culmen baixa ao nivel da caleira. Leva entre 48 e 60 horas, xa que hai que estar día e noite metendo leña ata que baixa. Antes levaba máis tempo porque había que carretar a leña".

O concelleiro mindoniense comenta que "antes non había traballo, polo que a xente se buscaba a vida neste oficio. En Masma había unhas 15, tamén en Sasdónigas, en Villapol, están onde hai pedra caliza". En canto á estrutura da caleira, sinala que estaba feita de pedra morta, resistente á calor, e ao redor das paredes tiña terra, agás pola fronte". O cal vivo resultante usábase na construción, é carbonato cálcico deshidratado, que ao engadir agua empeza a ferver, colle moita temperatura e dende que enfría queda unha masa. Antes usábase para pintar e lucir as casas ou desinfectar dormitorios e cabalerizas no Exército. "Meu avó ía nun cabalo vendelo a Ferrol", recorda.