«Cando os lobos acaben de comer as ovellas vanse tirar á xente», dice una ganadera

El lobo se cobró la vida de cuatro ovejas más en Vilares (Ourol). La propietaria es Elena Fanego y recibió el aviso de otra vecina mientras participaba en la manifestación desarrollada este jueves ante la jefatura territorial de Mar, en Celeiro (Viveiro). "Levei un disgusto tan grande ao ver os animais así que estou enferma de todo. Estou de acordo en que protexan o lobo, son amiga dos animais, pero eu tamén quero as miñas ovellas. Hai montes nos que poden pechar os lobos, poden facer unha reserva para esa fauna, porque deste xeito cando acaben de comer as ovellas vanse tirar á xente, iso fixo, e despois van vir as lamentacións e as esquelas", asegura.

La vecina alertó de que tenía dos reses muertas, pero al llegar a la finca halló cuatro animales que habían sido atacados. Se trata de tres hembras y un carnero, pero además dejó otra herida. Supone que el ataque se produjo a primera hora de la mañana de este jueves pasado dentro de su parcela, que está cerrada con malla y cipreses para que los animales no salgan de la misma, aunque los residentes en el entorno no vieron a los depredadores.

La finca está próxima a las casas. "Dende a ventá vese todo. Agora voulle facer as curas á ovella ferida a ver se logro sacála adiante e se quere comer. Quédame unha á que non lle tocou porque segardou debaixo do tractor", comenta la ahora vecina de Covas. Elena explica que las compraron hace unos años para limpiar los campos: "Somos pensionistas, é o medio de vida que temos para poder sobrevivir e ter os campos limpos, como non miren un pouco por nós non facemos nada, isto xa non ten límite». La afectada avisó a la oficina agraria de Viveiro para que enviasen agentes ambientales a ver los animales. «Viñeron analízalos e mirar, ao macho arrincoulle unha perna", comenta.

Los alcaldes del PP en O Vicedo y Xove, Jesús Novo y Demetrio Salgueiro, criticaron ayer la actitud del PSOE respecto al lobo. "Non me parece xusto que na Deputación votasen en contra de incluílo como especie protexida e agora se poñan como benefactores dos gandeiros cando a caza regulada que solicitabamos é a única maneira de erradicar a masificación da especie".

Alcaldes del PP afirman que la Xunta defiende a los ganaderos y que hay que apoyar las alegaciones presentadas a la norma estatal

Novo cree que "víronlle as orellas ao lobo" y rechaza ese tipo de política, por lo que solicita coherencia a los socialistas. "É denigrante, están movidos polo partido, igual que outras veces podemos estar nós, déronlle a volta á tortilla, en dous meses non podes cambiar de opinión así, penso que meteron a pata, polo menos que estivesen calados, porque o Estado lexislou para protexelo, para prohibir a súa caza regulada, que é como penso que ten que ser", defiende.

El xovense Demetrio Salgueiro piensa que «é de película, terían que pedirlle ao Goberno que elimine esa protección especial e que deixe actuar á Xunta. Pídenlle axudas cando agora non ten competencias, porque a orde ministerial é superior a anulóunas logo de incluír o lobo ibérico na listaxe de especies salvaxes en réxime de protección especial (LESRPE). "Hai que apoiar á Xunta para que se teñan en conta as súas alegacións", reclama. En el mismo sentido se pronunciaron las comunidades de Asturias, Cantabria y Castilla León. De hecho, el director de Ganadería del Principado dimitió para mostrar su rechazo a la decisión del PSOE a nivel estatal.

Salgueiro subraya que los ataques causan pérdidas importantes a los ganaderos, "para algúns son os únicos ingresos que teñen, agora hai lobos onde non había tradicionalmente, non pode permitirse que ataque cerca das casas, o normal é que haxa un control", recalca.

Desde el PP lucense también emitieron un comunicado al tachar de "tomadura de pelo aos veciños da Mariña" que el PSOE exija medidas a la Xunta cando "foi o Goberno do seu partido o que decretou a protección especial para o lobo deixando ás comunidades autónomas sen competencias», resaltan los regidores de Xove y los portavoces populares de Muras y Ourol, Eugenia Requeijo y José Hermida. Este último entiende que «o máis responsable é facer unha fronte común na defensa dos gandeiros e dos veciños que se están a ver afectados por ataques moi próximos ás casas e incluso a animais de compañía".

Los populares lamentan asimismo la ausencia de la subdelegada del Gobierno, que "debería dar explicacións aos seus veciños", y subrayan las contradicciones de la alcaldesa de Viveiro que votó en contra de una moción del PP en la Diputación para exigir al Estado la paralización de la protección y la apoyó en el pleno vivariense.