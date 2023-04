La candidatura socialista de O Vicedo cuenta con seis mujeres, cuatro en puestos de salida

La candidata socialista por O Vicedo, la abogada María Pérez Santaballa, lleva seis mujeres en su lista, cuatro de ellas en la parte alta. El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, y la diputada provincial y alcaldesa de Trabada, Mayra García Bermúdez, respaldaron este viernes su presentación en la casa de la cultura vicedense.

García le agradeció el compromiso e ilusión incidiendo en que Santaballa "ten gran capacidade de traballo, experiencia na política local e coñece ben o seu concello", pues fue concejala en Viveiro en 2003 con Melchor Roel.

Formoso manifestó que O Vicedo necesita pasar página tras la larga etapa de la derecha. "Este concello precisa de xeito urxente cambiar de século" y espera que la candidata del PSOE "lle permita aproveitar tódalas oportunidades coas que conta, tanto no ámbito turístico, empresarial ou forestal". El socialista cree que "lidera un proxecto moi necesario para frear a sangría demográfica que sofre este concello".

María Pérez Santaballa destacó que las mujeres son las protagonistas de su candidatura para las elecciones del 28 de mayo en los puestos de saída. De 14 integrantes, seis son mulleres. "Estamos diante dunha lista electoral na que as mulleres importan e aportan, con voz e voto”, recalcó.

Su objetivo es priorizar políticas para la conciliación familiar y frenar el despoblamiento. "Hai que plantexar medidas xa e facer do Vicedo un lugar do que sentirnos orgullosos, no que vivir e traballar", aseguró.

Los componentes de la lista, además de Santaballa, son: Verónica Canoura Paz, Fernando Pigueiras López, Lucía Prieto Fraga, Silvia Pigueiras Blanco, Rubén Rábade López, Juan Ramón García Varela, David Baltar Pita y Manuel Fernández Peláez. Como suplentes figuran: Juan Carlos González Trasancos, Vicente César Parapar Carreja, Luis Lozano Pedreira, María Roberta Serantes Debén y Olga Fraga Grandío.