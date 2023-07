El candidato de Sumar por Lugo pide compromisos políticos y de Alcoa con la planta mariñana

El candidato al Congreso por Lugo de Sumar, José Antonio Rodríguez, se reunió con el Comité de Empresa de Alcoa durante casi dos horas para compartir puntos de vista e iniciativas sobre la actual situación de la planta mariñana y sobre otros temas de interés social, sindical económico y ambiental. "O comíté de empresa trasladou ao candidato de Sumar que eles entenden que a situación actual da factoría é o resultado dun abandono político, a falta de iniciativas e a falta total dunha política enerxética dos gobernos autonómico e central, e que dificulta mirar con esperanzas o futuro da planta", señalan desde Sumar.

Rodríguez trasladó su convencimiento de que "Alcoa ou calquera outra empresa teñen futuro de facerse as cousas de xeito eficiente e co compromiso dos responsables da empresa e os gobernantes", señalando su experiencia de 20 años en el ámbito de la transición ecológica.. El candidato propone invertir en eficiencia energética e implantar renovables, "simbiose industrial con outros sectores da Mariña para desenvolver riqueza apegada a territorio, desenvolvemento do ferrocarril na zona e no resto da provincia para potenciar o comercio e a industria, ou a implantación de procesos de descarbonización".

José Antonio Rodríguez propone "pensar en positivo e no futuro non só da planta, no futuro da Mariña, e no futuro das súas fillas e fillos" y apoyará "aquelas iniciativas que sexan viables dende o punto de vista social, económico e ambiental, e que non podemos permitir que a principal fortaleza da Mariña e de Lugo sexa o sector servizos". "Non podemos permitir que as nosas fillas e fillos teñan o seu futuro hipotecado por compromisos artificiais", dijo.