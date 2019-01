El candidato del PP a la alcadía de Burela apuesta por proyectos realistas

El PP presentó a su candidato a la alcaldía de Burela. No hubo sorpresas con el nombre, puesto que Manuel Rouco lleva desde finales de 2017 al frente de la gestora que se formó en la localidad después de la dimisión como presidente del partido a nivel local de José María González Barcia, que todavía sigue ejerciendo como portavoz del grupo municipal. Rouco, ingeniero agrícola de formación y sin experiencia política salvo su trabajo de asesor en la Diputación cuando gobernaba el PP, apuesta por proyectos realistas y necesarios para recuperar «os catro anos perdidos polos socialistas que non impulsaron proxecto ningún».

Arropado por el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado; la presidenta provincial del partido, Elena Candia y el secretario lucense, Carlos Armesto, Rouco detalló que es necesario desarrollar el Plan Xeral, «con pequenas modificacións puntuais» y un polígono industrial «para o asentamento de empresas porque sen empresas non hai traballo e a xente marcha do pobo». «De feito, nos últimos catro anos, Burela deixou de ser o líder indiscutible do crecemento demográfico da Mariña», dijo.

El candidato popular marcó los pilares para el futuro de Burela: el Hospital da Mariña, «a pesar de que algúns xa quería facer crer que desaparecería»; el sector pesquero, «que se debe potenciar e fortalecer»; la industria; el comercio, «que se debe dinamizar con accións concretas» y la educación, «que debe contar cunhas instalacións óptimas para que os nenos e nenas teñan unha educación de calidade». Tampoco se olvidó del turismo: «Burela merece deixar de ser o irmán pequeno do turismo na Mariña».

Rouco recibió el apoyo del secretario general del PPdeG, Miguel Tellado y la presidentA provincial, Elena Candia

Rouco, cuya candidatura fue apoyada por la mayoría de los miembros de la gestora, agradeció el apoyo recibido y puso en valor que los afiliados aportaran ideas «para rearmar e revitalizar o partido». Durante su intervención Tellado agradeció a Rouco «este paso adiante» y destacó el proyecto «colectivo, plural e aberto que recolle a vontade de cambio do pobo de Burela» que pone en marcha el PP. «Nas últimas eleccións autonómicas o 50% dos bureleses apoiaron o proyecto de Feijóo e ti eres o seu representante en Burela», aseguró Tellado, que subrayó que «só nos vale gañar».

Por su parte Elena Candia subrayó que el PP «foi o partido que máis fixo por Burela, cumpriu con este concello e seguirao facendo». Además destacó a Rouco como una persona comprometida «co partido e co proxecto que estamos deseñando para Burela».