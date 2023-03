"Mi canción lo va a petar: es como un hijo de The Weeknd y Dua Lipa"

Jonathan Dasilva (Lourenzá, 1999) ha vuelto de San Marino con las energías renovadas. No ha logrado el pase a la semifinal del festival que sirve para elegir al representante del micropaís en Eurovisión -donde competía con más de cien personas de todo el mundo, seleccionadas de entre un millar-, pero ha conseguido despertar el interés de los medios por su propuesta musical: una mezcla de sonidos que rescata lo mejor de los años 80 para aderezar de una forma diferente temas donde también juega con los ritmos más atrevidos del pop actual.

"Participar en Una voce per San Marino ha supuesto un antes y un después en mi carrera, sobre todo en Galicia, porque me han llamado de muchos medios". De hecho, este viernes presenta en el programa Luar de la TVG el tema inédito con el que viajó a San Marino. Una posibilidad que llega gracias a la repercusión de este concurso.

"Creo que la gente empieza a ver que hago algo diferente", explica. "Si tuviera que definir Fuego, diría que es como una especie de hijo de The Weeknd y Dua Lipa", asegura, y añade muy convencido que está seguro de que, por ello, su canción "lo va a petar".

El estreno del videoclip se produce también este viernes, un mes después de su visita al microestado, donde tuvo la oportunidad de cantar Fuego por primera vez delante de un jurado "experto y muy exigente". "Me aplaudieron mucho", cuenta. "Además, no me puse tan nervioso como pensé que lo haría; fue una vivencia muy positiva".

Allí coincidió con cantantes de múltiples lugares, "desde Israel a Estados Unidos", y también con otros españoles que habían logrado colarse entre los cien afortunados que disfrutaron de la experiencia. "Ahora solo espero que esto sea el principio de algo especial", ruega el lucense.