"Del cáncer se sale más fuerte de lo que se entra"

¿Cómo fue su reacción el día que le dijeron que tenía cáncer?

Me enfadé muchísimo con el mundo. Yo creo que nos pasa a todos. Se te viene el mundo abajo, y dices lo típico, por qué a mí. Pero luego ves que tiene salida y lo peleas.

¿Al cáncer cada vez se le combate mejor?

Sí, los tratamientos cada vez son más personalizados. A la gente no se le cae tanto el pelo, a no ser que sean tratamientos muy agresivos.

Para vencerlo, ¿es cuestión de cabeza?

Sí, de tener mucha fuerza, pero no sé porqué la fuerza te viene sola, porque no te quieres ir. Te sale la fuerza de dentro. El ejercicio físico es fundamental si te lo permite el tratamiento, y también la ayuda psicológica.

¿Usted la necesitó?

A mí Teresa, mi amiga, me ayudó mucho. Ella es psicóloga. Necesitas a alguien que te escuche, que tenga paciencia para estar a tu lado, de no agobiarte. Los de casa sufren muchísimo, porque no saben qué hacer. El cáncer estropea tu vida, tu trabajo.

¿Salió más fuerte?

Sí, sales con mucha fuerza, aunque cada vez que vas a revisión vas con miedo. Porque el cáncer no se termina, está ahí. Es como si fueras a pasar la ITV al coche, hasta el año que viene.

El día 19 organizan una cena a favor del cáncer en el Thalasso Las Sirenas.

Sí, Teresa y yo ya habíamos organizado este evento durante tres años, pero con la pandemia se frenó en seco. Son cenas que sirven para recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer. El tique cuesta 50 euros y una parte va donada a la asociación. Ha tenido una gran acogida, como siempre. Cambiando de tercio.

Traspasa usted Sixties, en Covas, ¿por qué?

Están cerrando muchos negocios y yo creo que es por el incremento del coste de la luz. Yo he pasado de pagar 800 euros a 3.000 y es inviable. Además, luego subió todo y tú también tienes que subir las cosas. Hay que tomar decisiones y la decisión que tomé es de traspasarlo, pero por ahora no hay nadie.

Le leí hace unos meses, en verano, que le costaba encontrar trabajadores.

Y no solo me pasa a mí, le pasa a todos, y es algo que no entiendo con la cantidad de gente que hay en paro. Escuché hace poco que el paró bajó este mes de octubre, en cambio en agosto hubo más paro que otros años. No lo entiendo