Cancelada la popular Camovi, que no podrá celebrar su décimo aniversario

La popular Camovi no podrá celebrar en este 2020 su décimo aniversario. La organización de la Carreira Montes de Viveiro anunció en la tarde de este sábado su decisión de cancelar la edición de este año, prevista para el fin de semana del 26 de abril, debido a la pandemia del coronavirus. Además de las distintas pruebas de 42, 21 y 10 kilómetros, así como la andaina y la prueba para los niños, también se cancelan todos los actos paralelos que llenarían de atletismo la ciudad del Landro a finales del próximo mes de abril.

Los gestores de la prueba mariñana, que ya se ha asentado en el calendario nacional y es una de las más importantes del Noroeste peninsular, decidieron no aplazarla para más adelante para no perjudicar a otras citas. “Ha sido una dura decisión, pero muy meditada y consensuada con la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro. Decidimos cancelar y no aplazar la carrera para no contraprogramar el calendario del 2020 y no entorpecer el trabajo de otras organizaciones”, apuntan.

La competición vivariense iba a ser la segunda prueba de la Copa Galega de Carreiras por Montaña, perteneciente al Circuito Galego por Montaña TERRA, de la Federación Galega de Montañismo.

Con respecto a las inscripciones, la organización avanza que devolverán el dinero íntegramente a aquellos que ya la habían realizado. “Championchip Norte se pondrá en contacto con cada uno de los partidos para proceder a esta devolución”, señalan. Aguardaban la presencia de entre 800 y 1.000 atletas llegados desde distintos puntos de España y Portugal. “Ya teníamos confirmada la presencia de varios grupos de Madrid, Valencia y otras comunidades”, desvela Pedro Esmorís, uno de las alma mater de la prueba.

Asimismo, desde la Camovi apuntan que “es un duro revés, pero todo el trabajo realizado y los preparativos que esta décima edición tenía en marcha no caerán en saco roto y la edición de 2021 se llevará a cabo con más fuerza y energía”, concluyen.