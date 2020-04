Cancelaciones en masa de las fiestas de A Mariña en los próximos meses

La comarca de A Mariña comienza a resentirse en el plano lúdico, con la suspensión paulatina de diversos eventos que se tendría que celebrar en los próximos meses. La imposibilidad de mantener la distancia de seguridad en actos masivos, el temor a que se pierda la esencia y, sobre todo, evitar los contagios han llevado a diversas comisiones y ayuntamientos a tener que cancelar o mover de fecha sus actos.

Romería de O Santo (Foz)

Es el primer evento de masas en la comarca, una romería que en las últimas ediciones se hacía coincidir con la festividad de las Letras Galegas y que este año se iba a celebrar del 15 al 17 de mayo. En la jornada de ayer la organización, la asociación cívico cultural Bispo Santo, confirmaba una noticia esperada y dolorosa: "Lamentamos comunicar que dadas as circunstancias sucedidas polo estado de alarma causado polo Covid-19 este ano cancélase a romaría, agardando que a situación dure o menos posible e pronto volvamos á normalidade". El presidente de la comisión, Marcos Lastra, reconoce que es la primera vez que se suspende una cita que se celebra desde hace varias décadas, pues "meu bisavó xa as levou", cuenta, recordando que se trata de una cancelación por fuerza mayor y confía en que las "sorpresas" con las que contaban este año "algunha a modo de orquestra" se puedan mantener para el próximo ejercicio.

San Isidoro do Monte (Xove)

La asociación Cruz de Loureiro decidió aplazar a otra fecha todavía por determinar la celebración de la feria de San Isidoro de Monte, prevista para el sábado 18 y domingo 19 de este mes. Esta cita, que la asociación recuperó con éxito hace trece años, incluía en su programa el primer día misa y procesión, sesión vermú con Mayer, comida bajo carpa y verbena con Mayer y Fénix, con trofeos a las mejores parejas de baile. El domingo habría ruta a caballo y a pie por la mañana, otra comida y sesión vermú y verbena con José Anido.

Festa das Cruces (Ribadeo)

La Festa das Cruces, en el barrio ribadense de A Ponte, en la parroquia de Arante, se encuentra igualmente amenazada por esta situación de alarma aunque por el momento no se analizó su suspensión de forma definitiva. Tiene recién estrenada su declaración de fiesta de interés turístico gallego.

Fiestas patronales y Los Secretos en Burela

La imposibilidad de llevar a cabo las procesiones y las verbenas al aire libre reduce las opciones de mantener las patronales de Burela, con sus días grandes en la primer fin de semana de junio. También resulta complicado avanzar ahora una fecha alternativa, pues "todo vai depender do que vaia pasando e haberá que agardar", asevera el alcalde, Alfredo Llano, quien reconoce que no serán las únicas citas en el municipio que no se hagan. En Burela se ha suspendido ya el concierto del grupo Los Secretos, previsto para el 25 de este mes y se trabaja en poder posponerlo a noviembre, pero «descoñecemos como vai estar a situación», dice el edil de cultura, quien recuerda que el dinero de las entradas se devuelve de la misma forma en que se adquirieron, en la plataforma ataquilla.com.

Feira das Maulas (Viveiro)

En Viveiro el Concello anunció hace unos días la cancelación de la Feira das Maulas en Galdo que iba a ser el 10 de mayo y por el momento se desconoce si habrá San Xoán en Covas o no. La asociación de vecinos Valdeflores de Xunqueira también canceló su foliada en el barrio prevista para el 9 de mayo y una excursión que iba a realizar en junio.