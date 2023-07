Cañas y arena: cuando sobra sol y falta oxígeno

Los peligros del verano están muy presentes, sobre todo a la hora de concienciar a los niños y por eso algunas iniciativas como las del Centro Gaia en Burela y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) van en la dirección de protegerlos del sol, mientras que los colegiados en Enfermería alertan del gran número de ahogamientos en España, pues en lo que va de año 222 personas han perdido la vida en piscinas, playas, pantanos o ríos.

Los dos talleres de Gaia y la AECC en la ocioteca de verano buscaron concienciar a los más pequeños sobre la prevención de diversas enfermedades ocasionadas por la sobreexposición al sol. "As recomendacións foron as habituais do uso de crema solar de protección 50 aplicándoa cada dúas horas en todas a partes do corpo que están expostas ao sol e tamén despois do baño, evitar o sol entre as once da mañá e as cinco da tarde, hidratarse moito e buscar sombra. Se é inevitable expoñerse ao sol, debe utilizarse camiseta, gorra e gafas de sol", indicó la concejala responsable, Lina Gómez.

Los niños elaboraron durante este aprendizaje viseras de cartulina y protegieron a un muñeco recortable, entre otros juegos.

En cuanto a la prevención de los accidentes en el agua, los profesionales de la Enfermería divulgaron una serie de recomendaciones entre las que destaca no relajarse en la vigilancia de los menores o bañarse siempre en zonas que estén vigiladas, algo especialmente importante para los turistas no familiarizados con las particularidades de las aguas locales.

A veces basta con respetar las banderas y la cartelería expuesta para evitar peligros. Se trata de una cartelería mucho más fácil de entender que la que hay en otros países extranjeros en los que advierten, por ejemplo, de la importancia de revisar bien la ropa de la cama o los zapatos por si hay alacranes dentro, o la que recomienda ir calzado a la playa o dormir con mosquitera.

"En nuestras playas, en el momento en que una persona empieza a ahogarse, el desenlace a menudo es rápido y fatal; y en los casos en los que el individuo no fallece, debe ser ingresado en centros hospitalarios. Hay diferentes consecuencias o lesiones, pues la falta de oxígeno puede producir daños cerebrales, paro cardíaco o afectar múltiples órganos", explica G. Fontán, coordinadora del Instituto de Investigación Enfermera.

Familiarizarse con la piscina, no tirarse de cabeza y conocer la profundidad del vaso, además de no nadar por encima de las posibilidades, son recomendaciones básicas a seguir en estas instalaciones, que deberían tener vallas con cerrojos, si son privadas.

Tampoco se debería dejar nunca a los menores al cuidado de otro menor y lo mejor es asegurarse de que los niños en edad escolar aprendan a nadar. También es recomedable formar a su entorno en rescate seguro y reanimación. Saber como manejar la situación y realizar los primeros auxilios puede resultar vital.