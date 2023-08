Cañas y arena: un cartel para todos los gustos

Las fiestas de San Lorenzo de Foz, que se celebran la próxima semana, tienen el día 12 con el festival Vrao su broche de oro. "Trátase dun festival de sons independentes de pequeno formato no que pretendemos reunir bandas que destacan en Galicia", explicó en la presentación del evento el promotor, Antonio Paz, que agradeció el apoyo de la asociación de comerciantes y de pequeños negocios, del Concello, de la Diputación y de la Vicepresidencia provincial.

En la plaza Conde de Fontao sonarán Boyanka Kostova, Grande Amore, Malandrómeda, Carlangas, El Hombre Vil, Ningún DJ, Álex Nite y Sabela King & The Heartbreakers. "Temos un cartel completo para gustos de todo tipo", subrayó Paz. Los conciertos empezarán a las nueve de la noche y se prolongarán hasta las cuatro de la madrugada.

El festival llega este año además con una imagen renovada en la que una colorida máscara "que representa a cultura", aspira a convertirse en la imagen del festival. "Gústanos ter unha imaxe diferente e estamos preparando un vídeo con profesionais do comercio que aparecerán con esta máscara", explicó el promotor.

Al acto de presentación del festival acudió la diputada de Muller e Igualdade, Marisol Morandeira, en su primer acto como representante provincial en la comarca, quien aseguró que el festival convertirá Foz, A Mariña y la provincia "no epicentro da mellor música galega reunindo a bandas e artistas dos máis variados estilos musicais". La Diputación aporta 15.000 euros a la organización porque, según destacó Morandeira, esta cita "enriquece a oferta cultural da provincia, é unha proposta con retorno económico tanto para a hostalaría como para o comercio e favorece o modelo de turismo de calidade e de experiencias polo que traballamos dende a Deputación".

Por su parte el alcalde, Fran Cajoto, destacó el objetivo del festival de "apoiar a cultura galega e aos músicos locais porque non é sinxelo facerse un oco no panorama musical" y abogó por consolidar y hacer crecer esta cita. "O Vrao permite desfrutar do verán apoiando a cultura local", subrayó e invitó a acudir a Foz "porque sempre é a mellor opción".