Cañas y arena: achegamento a Carlos Oroza

A exposición itinerante que celebra o centenario do nacemento do poeta galego Carlos Oroza ten "unha das citas máis emocionantes" estes días en Viveiro, segundo destaca a asociación impulsora, Évame Oroza, por ser a localidade natal do autor. Trátase dunha mostra ao aire libre instalada nos xardíns Noriega Varela, con seis cubos xigantes nos que veciños e visitantes poden achegarse á súa vida e obra.

A alcaldesa, María Loureiro; o presidente da asociación Évame Oroza, Xabier Romero, e a poeta María Lado, entre outros, participaron o xoves na inauguración da exposición, que incluíu unha presentación do colectivo impulsor e unha visita guiada. "Estamos moi orgullosos de contribuír a pór en valor a obra dun dos referentes da poesía oral no noso país. Viveiro é berce de moitos grandes nomes da nosa literatura e dende o Concello estamos moi satisfeitos de coñecer o seu legado", sinalou a alcaldesa. O Concello daralle o nome de Carlos Oroza a unha rúa en próximas datas.

A mostra iniciou o seu percorrido en Vigo e pasou por Pontevedra. Despois de Viveiro estará no Courel, Lugo, Ourense, A Coruña e Santiago, co apoio da Xunta e dos distintos concellos.