El canario Javi Rodríguez vuelve al Burela diez años después de desvincularse

El Pescados Rubén Burela FS ha confirmado este sábado el regreso del canario Javi Rodríguez diez años después de haberse desvinculado del club gallego.

El ala cerró su etapa juvenil en el equipo lucense e incluso disputó un playoff de ascenso en la temporada 2009/10, aunque aquella cita por subir a la élite no tuvo final feliz. "Nunca vi llorar tanto a un vestuario. Éramos una piña", recuerda en declaraciones que ha facilitado el club gallego.

Ahora, regresa ilusionado y con muy buenos recuerdos de su primera etapa como jugador del equipo naranja. "He madurado mucho deportiva y personalmente, con la experiencia de once años en Primera y cuatro en Segunda. Siempre he trabajado para aprender a lo máximo cada temporada", explica.

Rodríguez se marca como objetivo "luchar por hacer algo bonito esta temporada con el club que le dio la oportunidad de salir de Canarias siendo un niño" y que es su "segunda casa".