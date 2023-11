"Non pensamos que podiamos gañar, e por iso a sorpresa foi espectacular"

La gala organizada por Cámpings de España en la que salió ganadora dentro del apartado dedicado a la naturaleza la candidatura conjunta que formaron el cámping Rinlo Costa de la localidad ribadense y Amaído de San Tirso de Abres, puede tener un recorrido mayor y trascendente a nivel turístico. El contacto de responsables de numerosos cámpings abrió las puertas a una mayor colaboración entre los existentes en la denominada España Verde, los que existen tanto en Galicia como en Cantabria y el País Vasco para iniciar un trabajo conjunto que ven interesante una vez que decidieron aparcar sus diferencias.

La responsable del cámping Rinlo Costa, Belén Prado, se mostraba después de haber recibido el premio muy ilusionada con lo que vivieron tanto ella como su compañera de candidatura Yolanda Alzú porque dijo que "aparcamos diferencias que tivemos" en el pasado y cree que la gala y otras actividades que realizaron "foron un punto de partida para poder traballar xuntos en máis ocasións".

De hecho se mostró convencida de que "a España Verde nace a partir de agora e imos emprender iniciativas que serán positivas para todos".

CAMBIO NOTABLE. Una de las circunstancias que pudo propiciar este cambio fue la constatación de que se está produciendo un cambio en la gente motivado por numerosos factores pero con un nexo común, la querencia por los espacios abiertos de naturaleza en zonas con temperaturas agradables y llevaderas y en entornos naturales espectaculares, o urbanos pero de baja intensidad. Todas estas características, según hizo notar la propia Belén Prado, son justamente las que se cumplen tanto en el entorno mariñano como en el Occidente de Asturias, en donde se enclavan los dos cámpings que recibieron este premio en la gala del jueves por la noche.

Sobre esa candidatura conjunta, que además representaba a la Reserva de la Biosfera Oscos-Eo y Terras de Burón, Prado comentó que durante la gala "á xente chamoulle moito a atención que fósemos xuntas e tamén as características da nosa proposta".

Se refería concretamente a que "hai cámpings en zonas que están moi explotadas xa", y continuó indicando que "incluso hainos pensados en realizar moitas actividades para as que nin tan sequera é necesario saír das instalacións do cámping". Pero frente a ese modelo expuso que "o que nós presentamos alí era xusto ó revés. Todo está pensado para que a xente xa desde pola mañá saia do cámping e vaia coñecer a zona porque normalmente fan vida fóra dos nosos cámpings, especialmente tanto na primavera como no verán".

Reconoce que esto viene propiciado "porque ao mellor nun cámping que estea en Castela iso se complica polo tema do calor, que impide á xente realizar actividades ao aire libre ou visitas e tés que estar sempre en lugares onde estea funcionando un aire acondicionado. Pero no noso caso non, é ao contrario, propoñemos á xente que marche. Que saia, que vaia ás praias, ás vilas, a rutas de sendeirismo, a distintos lugares. Todo iso chamou moito a atención".

Otra cosa que Prado añadió es que "chama a atención a tranquilidade que ofrecemos, outro valor que engadimos".

Impresiones: "A sorpresa que levamos foi espectacular"

Belén Prado reconoce que cuando estaban en la gala ni ella ni Yolanda Alzú, del cámping Amaído llegaron a pensar nunca que podían ganar "pola gran calidade que había". Comenta que "nestas cousas, nunca pensas que che van dar nada, pero precisamente por iso a sorpresa que levamos foi espectacular". Y además a ello añadió algo que dijo que las gratificó especialmente "que foi a boa acollida que tivo a nosa candidatura e o noso premio entre todos os compañeiros".

Explica que allí llamó poderosamente la atención la circunstancia de "levar unha candidatura conxunta" que dice que "nos animaron a repetir experiencia, pero iso xa sería algo incrible. En todo caso da igual, estivo moi ben".

OTRAS VENTAJAS. La responsable de Rinlo Costa reconoce que al margen de haber obtenido un reconocimiento al trabajo que hacen por parte de sus propios compañeros de oficio, algo siempre gratificante, hay que sumar experiencias "como que coñeces a moitísima xente e fas moitos contactos porque ademais da gala hai unha xornada formativa, na que tamén se aprenden moitas cousas".

Además, dice que "a nosa situación non é como nas Rías Baixas, estamos algo apartados e fóra dese mundo así que te atopas con cámpings de toda España e coñeces xente que fai a xerencia de cámpings espectaculares que mesmo te preguntas quen o levará".