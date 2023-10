Los cámpings de Rinlo y San Tirso optan a ser los mejores de España a nivel de Naturaleza

Los cámpings de Rinlo y San Tirso de Abres acaban de alcanzar un hito singular: formaron una candidatura conjunta representando a la Reserva de la Biosfera Oscos-Eo en un concurso de su sector y en el apartado de Mejor Cámping de Entorno Natural de España. Y su candidatura conjunta no solo fue aceptada, algo que ya dan por sentado que es un logro, sino que además está entre las tres finalistas. Quién ganará se decidirá el 16 de noviembre en Madrid. "Alí estaremos, claro. Cando chegas a algo así sempre gusta estar", comenta Belén Prado, responsable del cámping de Rinlo visiblemente satisfecha de haber conseguido este logro y consciente de su importante: "É que xa case da igual se gañamos ou non, porque só chegar ata aquí é algo incrible, porque todo sabemos que hai moitos cámpings por España e moitos en lugares preciosos".

La historia de la candidatura conjunta de estos dos cámpings separados por poco más de una treintena de kilómetros es singular, porque tanto Belén Prado como la propietaria del cámping Amaído de San Tirso, Yolanda Alzú, suelen ir juntas a las ferias y presentan sus ofertas como una especie de pack "porque en realidade representamos o mesmo, só que ela na montaña, e nós na costa", comenta Belén. Añade que las dos trabajan de forma parecida en el sentido de involucrar a su clientela en el contacto directo con la Naturaleza "que é algo que as dúas temos porque estamos nunha zona privilexiada".

Así que ambas aconsejan a los campistas rutas de montaña si están en Amaído o más de mar si están en Rinlo, pero no solo eso, también les proponen actividades. Yolanda Azú no solo tiene el cámping, también animales de granja que la gente puede cuidar, o realizar labores del campo y siempre aclara que "esas cosas las valoran mucho".

Coincide plenamente con su compañera de candidatura: "Nós ofrecemos a ruta das percebeiras, ensinando as cetáreas e esa zona, pero tamén imos pescar con cañas de bambú. E logo o que collemos cociñámolo e comémolo todos xuntos. E á xente encántanlle. Fas comunidade. E tanto Amaído no seu estilo como nós no noso, facemos algo parecido que a xente valora moitísimo".

Eso se puede ver con facilidad en las notas que los usuarios ponen a sus cámpings, con unas calificaciones que son muy altas en ambos casos.

Belén Prado aclara que en realidad sus instalaciones y las de Amaído no se hacen la competencia: "Somos complementarias" y por eso elaboraron este proyecto conjunto "e presentarémolo na gala final que se vai facer o día 16 de novembro en Madrid, e alí decidirán quen é o gañador. Pero para nós xa é o de menos. A ver, xa que chegamos aí gustaríanos gañar, pero si que é certo que estar nos tres finalistas xa é gañar, porque entre tantos cámpings como hai de tantos lugares preciosos, que nos seleccionaran é un gran premio".

Mientras, las particularidades de ambas son que al margen de sus propias ofertas, nunca escatiman en las recomendaciones. Envían a la gente a los mejores rincones que se pueden encontrar en los alrededores y aseguran que luego la clientela se lo valora y reconoce "porque aquí temos sitios espectaculares".