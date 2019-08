Los campings reclaman una mayor vigilancia sobre las autocaravanas

La proliferación de autocaravanas en la comarca, un tipo de turismo en auge a todos los niveles y del que A Mariña no ha quedado al margen, continúa generando defensores y detractores a partes casi iguales. De un lado están algunos propietarios y gestores de campings, que entienden que la falta de regulación provoca que sufran una competencia desleal a la que entienden que deberían poner coto las administraciones. Enfrente se encuentran las asociaciones de autocaravanistas, que reconocen que las malas prácticas de algunos también les perjudican y no se oponen a que se regule este sector, pero al mismo tiempo defienden que "el acceso a los campings por los autocaravanistas tiene que ser una opción, nunca una obligación", apuntan.

El descontento entre los rectores de algunos campings es palpable. "Entendemos que pueden aparcar igual que cualquier vehículo y pernoctar, pero el problema surge cuando empiezan a abrir ventanas y claraboyas, o a sacar toldos y mesas. Eso ya es acampar y les están dejando hacerlo en cualquier lado, lo que conlleva que algunos tiren las aguas sucias por ahí, mientras que nosotros solo tenemos exigencias y, si no cumplimos, nos multan", lamenta Alberto Menéndez, encargado del Camping Ribadeo.

Desde el establecimiento barreirense de A Gaivota, su propietario, Celso Dourado, realiza una valoración idéntica. "É un mal endémico que arrastramos desde fai moitos anos e que conta coa total e absoluta pasividade dos gobernos locais", lamenta.

Dourado denuncia varios ejemplos, a su entender flagrantes, que vienen ocurriendo durante los últimos años en la costa mariñana: "Na praia das Catedrais, as autocaravanas tomaron un aparcamento como exclusivo seu e algúns están alí dous, tres ou catro días ocupando espazos para a xente que chega, ve a praia e marcha, polo que hipotecan o espazo do aparcamento e non deixan absolutamente ningún beneficio, só lixo. E logo en Barreiros é flagrante porque toman calquera prado ou acantilado como propio e pernoctan os días que queren ante a pasividade das administracións e a policía".

EXENCIÓN DE IMPUESTOS. Ambos empresarios consideran que esta permisividad supone "unha competencia desleal total, e é triste cando falamos de concellos como Barreiros, que conta con moitas prazas de cámping, pero moitas veces vemos como hai máis autocaravanas nos leiraparkings que nos propios establecementos preparados para ese fin", asegura Dourado, quien incluso va más allá y opina que son los propios concellos los que están compitiendo con sus establecimientos. "En Foz ou en Barreiros hai áreas grandes de autocaravanas que nos están facendo competencia a nós. É dicir, as propias institucións fannos competencia e ofrécenlles desaugues e auga pública de forma totalmente gratuita, a cambio de nada. Os campings deberíamos esixir que nos eximan do pago de certos impostos onde existen estas áreas gratuitas", razona.

También señalan que el incremento de estas supuestas acampadas en zonas no habilitadas para ello, le están generando inconvenientes a sus propios clientes. "Nos dicen que cuando van a la playa no pueden aparcar porque hay sitios en los que se juntan 20 autocaravanas y ocupan todo durante muchos días. Y lo mismo sucede cuando van al centro de Ribadeo a comprar. Debería entrar el Concello promulgando una normativa y, posteriormente, la Policía Local multando a los que la incumplan", sostiene Menéndez, del Camping Ribadeo.

Entiende que deberían acotar estas prácticas incluso teniendo en cuenta el medio ambiente, la limpieza y la imagen que se proyecta a los visitantes: "Deberían preocuparse no solo por nosotros, sino porque algunos tiran la basura en cualquier lado. Evidentemente, no se puede generalizar porque hay de todo y muchos sí cumplen a rajatabla". De todos modos, asegura que "seguimos recibiendo muchos autocaravanistas porque el que quiere comodidad y disfrutar de unos servicios, se viene a nuestros negocios", concluye.