Cuatro campeonatos y nueve medallas, botín mariñano en los gallegos de pista cubierta

Los atletas mariñanos consiguieron cuatro títulos autonómicos y nueve medallas en total en los campeonatos gallegos sub 10, sub 12 y sub 14 en pista cubierta, que se celebraron el pasado fin de semana.

Empezando por los mayores, el gallego de pista cubierta sub 14 se celebró en Ourense el sábado, y el Maderas Barcia Lourenzá conquistó una medalla, una plata, para Pedro Moirón, en los 1.000 metros lisos. Fue primero Samuel Tallón, del Ferrol Atletismo, con 2:57.67, por delante de Moirón, que hizo un tiempo de 3:02.53. En la misma competición, pero en 500 metros, Darío Rodríguez, del Club Atletismo Ribadeo, fue también segundo, con un tiempo de 1:20.57. Por delante de él ganó la carrera Martín Otero, del Pinarium, con un tiempo de 1:18.13.

Pedro Moirón, izquierda, segundo en 1.000 metros en sub 14. EP

En la categoría sub 12 hubo otras dos medallas con acento mariñano. Daniel Seijas, del Club Deportivo San Ciprián, fue campeón gallego de peso, con un lanzamiento de 10,66, y sacó más de un metro al segundo clasificado, que fue Roi Vizoso, del Club Atletismo Sada, que lanzó la pelota a 9,44. Segunda en la prueba de 1.000 metros fue la atleta del Club Atletismo Ría de Foz Aya Hibti, con un tiempo de 3:28.40. Solo la pudo ganar Claudia Álvarez, de la Atlética Lucense, que paró el cronómetro en un tiempo de 3:26.71.

Donde más medallas obtuvieron los mariñanos fue en la categoría sub 10, que junto a la sub 12 se celebró el domingo por la mañana en A Coruña. Todas las medallas obtenidas en esta categorías fueron del Maderas Barcia Lourenzá. Jesús García Muruais fue primero en 500 metros, con un tiempo de 1:37.79. Este mismo atleta fue segundo en lanzamiento de peso. Mandó la pelota a 10,10, mientras que el primero la mandó a 10,11 del AC Deportiva A Piringalla.

Aya Hibti, izquierda, segunda en 1.000 metros en sub 12. EP

También fue el mejor en la disciplina de altura Xabi Fernández, con un salto de 1,19, superando al segundo, Antón Fernández, de la Atlética Lucense, que hizo 1,12. Campeona gallega en pista cubierta sub 10 de 500 metros también fue Mara Kruger Mosquera, con un tiempo de 1:43.22, en una carrera que estuvo muy igualada, y donde segunda fue Olivia Currás Conde, de La Purísima, con un tiempo de 1:43.58. Por último, Elisa Pernas, también del Maderas Barcia Lourenzá, fue segunda en la prueba de peso. La atleta mariñana lanzó la pelota a seis metros, mientras que la primera lo hizo a 6,70, y fue Jimena Guzmán, del Club Atletismo Sada.

Este fin de semana se celebra en Lugo la primera preparatoria del programa Xogade de la Xunta de Galicia al aire libre. La cita es el domingo por la mañana, entre las 10.00 y las 14.00 horas.