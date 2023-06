Un campeón para sumar

Una de las grandes estrellas que tendrá la selección española de atletismo en el campeonato de Europa de selecciones será el mariñano Adrián Ben, coronado este invierno como campeón de Europa de pista cubierta en la prueba de los 800 metros lisos. Será precisamente en esta prueba en la que correrá el atleta vivariense, que se enfrentará mañana,a partir de las 18.28 horas a algunos de los mejores especialistas continentales en Silesia, donde desde el martes se están disputando los Juegos Europeos Multideportivos, aunque la selección española no entra en liza hasta mañana al competir en Primera División.

Las aspiraciones de la selección española en esta cita son las de pelear por el podio tras quedarse en la última edición cerca de Polonia, Italia y Gran Bretaña. Estos tres equipos volverán a ser grandes rivales, igual que Alemania o Francia, que también concurrirán con planteles muy competitivos. La diferencia respecto a otras veces es que España no tendrá que preocuparse por el descenso,ya que se aumentó de 8 a 16 el número de selecciones de Primera División y solo caerán tres a Segunda.

Adrián Ben se presenta en la cita en un gran momento, como lo demostró al batir su mejor marca en los 1.500 metros lisos el fin de semana pasa, en Niza, donde corrió en 3.34.35, aunque considera que las sensaciones fueron incluso mejores que el registro. "Teño que recoñecer que me atopei moi ben, incluso mellor do esperado, e tiven algo de mala sorte nun momento dado. A marca é moi boa, pero as sensacións foron aínda mellores e quedeime con gasolina para poder rebaixar tal vez aínda un par de segundos. Arrepíntome un pouco de ser algo conservador porque cheguei con boas pernas despois de facer dous cambios de ritmo no treito final da proba", señaló.

El atleta lucense venía también de brillar en un 800 en Sollentuna (Suecia) después de una intensa preparación de tres semanas en Sudáfrica y casi un mes en la localidad francesa de Font Romeu. "pensamos que este traballo en altura sería o ideal para ter unha boa base de resistencia para unha tempada ao aire libre na que queremos estar moi ben entre xullo e agosto. Digamos que fixemos un traballo máis aeróbico e dende que volvimos a España estamos xa máis centrados no anaeróbico para ir ganando velocidade, pero con adestramentos longos para non perder tampouco todo o que levamos feito. Pensamos que esta podía ser a tempada ideal para ver como vai funcionar este tipo de preparación, xa que na que ven hai Xogos Olímpicos e non se pode andar con experimentos".

A Adrián Ben no le corta la preparación participar en Silesia, ya que "sempre é un placer representar a España. Ademais, dentro do calendario de preparación tiñamos xa pensado facer algunha carreira este fin de semana, había a posibilidade de Nerja e ao final iremos a Silesia a dalo todo", señaló el mariñano, que tiene muy claro que el objetivo en esta competición no tiene que ver con las marcas sino con sumar puntos. "Tratarei de quedar o mellor posible para axudarlle ao equipo sumando os máximos puntos que poida. Aquí nun principio non valen as marcas senón os postos, aínda que é verdade que parece que vai haber dúas carreiras con 8 atletas cada unha, así que é posible que tamén haxa que buscar un bo rexistro".

Mundial

El gran objetivo de la temporada para Adrián Ben es el Mundial de Budapest, aunque para ello debe clasificarse entre los mejores en el Nacional. "A idea é chegar no mellor estado posible ao campionato de España, a finais de xullo para poder estar en Budapest, a finais de agosto. A preparación está enfocada en poder estar a tope nos grandes obxectivos".