Los mindonienses ya empezaron la cuenta atrás de los días que faltan para sus primeras fiestas del año. Y es que a mediados de abril ya se ven en el horizonte As Quendas, que se celebrarán entre el 28 de este mes y el 1 de mayo. "Un ano máis elaborouse un programa no que a tradición, a cultura e a música volven ser os ingredientes principais", explica Miguel Paz, presidente de la asociación As San Lucas, que se encarga de organizar las fiestas, que este año abre el pregón de Valentín Ínsua Palacios, campanero de la catedral. Será el 28, a las nueve de la noche en el auditorio.

"Na asociación consideramos que o pregoeiro ten que ser unha persoa que aporte á cidade e cremos que Valentín mantendo a tradición familiar de tocar as campás é a persoa idónea para ser pregoeiro polo que significa o toque de campás para a cidade", explicó Paz. A continuación actuará el coro Mestre Pacheco de la escuela de música municipal. Al día siguiente, la música será la protagonista absoluta con la primera edición del Encontro de Bandas das Escolas de Música da Mariña, en el auditorio a las ocho de la tarde, y la verbena con la orquesta Paréntesis y el concierto de Quinkillada.

Ya el día 30 el caballo tomará protagonismo con el concurso morfológico de caballos de pura raza gallega, por la mañana, y el concurso de andadura de caballo marchador gallego, por la tarde, en el recinto de A Granxa. Y para completar el día, las orquestas Mar D'Arousa y Waykas amenizarán la verbena en la alameda. Carricantos serán los encargados de animar las calles durante el día.

El 1 de mayo será el día fuerte de los festejos con actos desde primera hora de la mañana con la feria de ganado. Será como siempre en el Campo dos Paxariños, donde tratantes, compradores y curiosos se darán cita durante toda la mañana. También el lunes será la segunda edición de la exposición de razas autóctonas, donde se podrán ver caballos, ovejas, cabras o vacas. "É o segundo ano que a facemos e é unha actividade á que lle queremos dar impulso e non só darlle continuidade senón tamén que vaia mellorando", reconoce Paz. Esta jornada también habrá un encuentro de motos clásicas y será el taller de amasado de pan, en el que además se elaborarán empanadas de potro y cerdo celta que se podrán degustar. Y es que también el lunes es la Festa da Empanada, por eso no faltará tampoco en las tapas que servirán los bares ya durante todo el fin de semana.

Una novedad de este año es que a la iniciativa cultural Mondoñedo é Poesía lo sustituye Teño que Ler? Mondoñedo, que este año se presenta como un homenaje a Francisco Fernández Del Riego, el intelectual laurentino al que este año se le dedican las Letras Galegas. A las cinco de la tarde actuará Xacarandaina en la alameda y Souto Xímaro será el encargado de los pasacalles. La verbena será este último día de fiesta con Solara.

A lo largo de todo el fin de semana habrá instalado un mercado de productos del campo.