Campaña solidaria para ayudar a casas de Xunqueira que sufrieron la riada

Algunos de los damnificados por la riada de noviembre de 2018 en Xunqueira todavía no recibieron las ayudas acordadas por la Administración, según recoge un comunicado de la cofradía de Valdeflores, que se compromete a ayudarles en lo que pueda durante los próximos días.

El colectivo dice que algún vecino se dirigió a ellos porque no tenía dinero para arreglar su vivienda dañada por las inundaciones, por lo que tratan de recabar fondos. Por esa razón, la cofradía colocó una boeta en la iglesia para que los cofrades y el público puedan realizar aportaciones, algo que agradecen a cuantos colaboran en estas acciones. El Concello y varios colectivos contribuyeron hace meses con diversas cuantías económicas para la reparación de algunas de las viviendas más afectadas del barrio vivariense.

OBRAS Y SOLIDARIDAD. El proyecto consensuado por las administraciones con los vecinos está en fase de redacción tras el acuerdo alcanzado hace dos meses y está prevista su ejecución durante el próximo año. A tal fin, la Xunta incluyó una partida cercana a los 252.000 euros para hacer frente al plan para minimizar los riesgos de inundación, que no contempla ayudas para el arreglo de viviendas, sino de los daños causados, el derribo de una casa y la ampliación del cauce fluvial, entre otros aspectos. Diputación y Concello también contribuirán a esta mejora.

Por otro lado, la directiva de la cofradía, que mantuvo una reunión telemática, acordó la donación a Cáritas de 500 euros, en base a que los estatutos del colectivo recogen que la ayuda al necesitado es una de sus prioridades. "Nos gustaría que esta fuese mayor, pero no alcanzamos los mínimos previstos", refiriéndose así a que su situación económica no les permite realizar una aportación mayor porque no presentaron al cobro los recibos anuales a los cofrades, a fin de ayudar a paliar la crisis ocasionada por el covid.

La asociación participaba todos los años en la recogida de alimentos que se llevaba a cabo en la iglesia de Valdeflores, pero en el actual no lo hizo al no considerarlo idóneo debido a las medidas anticontagios establecidas por las autoridades sanitarias. Lo recaudado se destinaba al Banco de Alimentos y a Cáritas.