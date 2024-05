La campaña Rasca e Gaña en Ribadeo pone en juego más de 53.000 premios

Entre el 23 de mayo y el 23 de junio la Asociación de Comerciantes, Industriais, Servizos e Autónomos de Ribadeo (Acisa) repartirá más de 53.000 premios en una nueva edición de la campaña Rasca e Gaña, que tiene como objetivo fomentar las compras en el comercio local.

La presidenta de Acisa, Carmen Cruzado, destacó que quieren potenciar las ventas en este periodo del año que va entre el Día de la Madre y previo a las rebajas de verano. "Os premios son moi interesantes e atractivos para a clientela do comercio, da hostelería e dos servizos", explicó, y puso como ejemplo como una persona puede salir de un bar con un vale para comprar un regalo en un comercio o puede ir a una tienda a comprar un producto y salir con una botella de vino.

La campaña fue presentada en Ribadeo por la propia Cruzado junto con el gerente de Acisa, Jesús Pérez, y la vicepresidenta de la asociación, Virginia Eceiza.

Los rascas están disponibles en los 96 establecimientos asociados a Acisa, que colaboraron donando algún premio. Se van a poner en circulación 125.000 rascas de los que más de 53.000 tendrán regalo, mejorando los datos de la pasada edición, donde se pusieron en circulación 100.000, 15.000 de ellos con premio. "Se xuntamos o valor económico de todos os premios probablemente esteamos diante da campaña máis importante dos últimos anos", comenta Jesús Pérez.

Se xuntamos o valor económico de todos os premios probablemente esteamos diante da campaña máis importante dois últimos anos

Entre los regalos que pueden aparecer en los rascas hay botellas de vino, cenas, meriendas y comidas, menús especiales, cañas, copas, cervezas, descuentos en tiendas que van desde el 5 al 50%, promociones 2x1 o vales de compra por valores que van desde los 5 a los 20 euros. "Tamén hai regalos directos como reloxos, produtos personalizados, e lotes de verán", comenta Pérez.

La mecánica del juego es sencilla. Cada cliente podrá pedir en cada compra un rasca debidamente sellado. Si resulta agraciado con un premio tendrá que reclamarlo en el establecimiento que se le indica en el propio rasca. Los premios se pueden reclamar hasta el 23 de junio y no son acumulables entre ellos ni con otras promociones. Las bases de la campaña se pueden consultar en las redes sociales o en la web de Acisa.

Cruzado indicó que con el Rasca e Gaña "estámoslle dando as grazas á clientela que segue confiando en nós e que seguen mercando en Ribadeo, a todas as persoas que apostan polo noso comercio para facer as súas compras e ás que elixen a hostalería local para as súas celebracións ou para compartir momentos coas amizades".

La presidenta del colectivo afirmó que esta campaña solo se puede hacer "grazas aos establecementos que doaron algún premio". "Isto foi posible unicamente grazas a eles, á súa xenerosidade coa asociación, pero sobre todo con seus clientes. Son 96 os establecementos que están presentes cos seus agasallos" en esta campaña, concluye.