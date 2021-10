La campaña de control de gaviotas en Viveiro concluyó con 285 nidos retirados

El Concello de Viveiro acaba de finalizar una nueva campaña de control de la población de gaviotas tras recibir este año 139 reclamaciones ciudadanas, "todas elas resoltas". La empresa especializada revisó 346 tejados y retiró los 285 nidos localizados, con 537 huevos y 76 pollos.

En la primera parte de la campaña los técnicos realizaron un censo poblacional para obtener una estimación aproximada de la cantidad de aves y su distribución por la zona urbana, donde contabilizaron 199 parejas reproductoras, de las que 197 fueron intervenidas –con la retirada del nido y de su contenido– y quedaron dos parejas al no conseguir acceder al tejado. "En 2018 estimábase unha poboación de 218 parellas reprodutoras, polo que co descenso da cifra neste ano, evidénciase a eficacia do servizo", destaca la alcaldesa, María Loureiro.

La regidora recuerda que el Concello de Viveiro fue "pioneiro" en prestar este servicio –este es el tercer año– con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y llevar a cabo una "correcta xestión da poboación destas aves" que ayuda a prevenir su crecimiento desmesurado y a evitar problemas de salubridad pública. La empresa, apunta, está autorizada por la Xunta para estas labores y con ellas se asegura "o coidado dos animais e o benestar da especie".

Del estudio también se extrae que la zona más afectada es el casco antiguo de Viveiro, seguido de Celeiro e "en menor medida Covas".

PALOMAS. A este servicio el Concello añadió este año el control de la paloma común que se hará mediante la captura de ejemplares adultos. Al igual que en el caso anterior, primero los técnicos realizaron censos de población en los tres núcleos urbanos y suman unos 300 ejemplares, con la mayoría de ellos en Viveiro y Covas.

Una vez finalizado el censo instalarán jaulas de captura –ya hay una en Covas y en breve pondrán otra en Viveiro– "que reúnen unhas condicións óptimas para as pombas aloxadas no seu interior, para a súa posterior recollida e traslado ao pombal autorizado. Alí, realizarase unha revisión das mesmas previo ao seu destino definitivo marcado polas autorizacións da Xunta", indican.