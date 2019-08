Los campamentos de Trabada son otra medida contra el despoblamiento

El gobierno municipal de Trabada puso en marcha este verano una nueva edición de los campamentos de verano gratuitos para niños, que son otro esfuerzo más que hace el equipo que encabeza la alcaldesa, la socialista Mayra García, para ayudar a las familias y luchar contra el despoblamiento con un servicio importante para ayudar a nivel de conciliación familiar.

La alcaldesa trabadense, que visitó estos campamentos junto a la teniente de alcalde Julia Barcia, recordó que "este é un programa socioeducativo e de lecer de apoio á infancia, co obxectivo de conciliar as responsabilidades familiares, persoais e profesionais ao mesmo tempo que garante a igualdade de oportunidades". Recuerda que nació con el objetivo de poner en marcha el programa de conciliación a través de los campamentos de verano "como unha medida responsable que evite a despoboación, fomentando a natalidade e mellorando a situación educativa dos nenos do municipio como principal riqueza de calqueira sociedade moderna".

García Bermúdez indicó que este año "cunha clara intención de protección social, preténdese dar prioridade ás familias numerosas e ás familias nas que os dous proxenitores traballen, garantindo desa forma que teñan acceso as familias que máis necesiten este servicio en función da súa situación sociolaboral e ocupacional, ao tempo que reservamos un 20% das prazas para aquelas unidades familiares, con historia aberta en servizos sociais, que trala valoración dos técnicos dos servizos sociais, dentro dos seus proxectos de intervención, se estime aconsellable a súa asistencia ao programa".

Sobre ese punto recuerda que precisamente este programa de conciliación laboral y familiar promueve servicios de atención y cuidado a menores con la finalidad de compatibilizar la jornada laboral de los progenitores con los periodos no lectivos de los más pequeños de la casa.

El servicio está dirigido a los niños y niñas nacidos entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2015 empadronados en Trabada "dando prioridade ás familias numerosas ou ás familias nas que ambos proxenitores ou titores teñan unha actividade laboral ou participen nun proceso de formación regrado ou oficial, no horario de desenvolvemento do servizo", explicó la alcaldesa.