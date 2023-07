Un camión trancado en Burela causou retencións no tráfico

Un camión ao que o sistema de navegación meteu en Burela pola rúa Monte Castelo do centro da localidade para ir cara ao porto quedou trancado ao facer o xiro na confluencia con Eijo Garay, o que ocasionou retencións que denunciaron veciños da zona.

O vehículo de gran tonelaxe, de matrícula estranxeira, impedía a circulación pola rúa Eijo Garay e obrigou á intervención da Policía Local para axudar a que o camión puidera seguir o seu camiño en dirección ás instalacións portuarias e tamén porque durante as súas manobras este vehículo causou danos nun coche que estaba estacionado na rúa Monte Castelo. Os axentes axudaron aos condutores a facer o parte de danos amistoso xa que o do camión non falaba español.

Un veciño que se puxo en contacto con este diario asegura que se produciu un "monumental colapso" que durou "hora y pico, afectando a todo el tráfico rodado, no solo del centro de todo el casco urbano de la localidad, sino también incluso a una parte de la arteria principal que atraviesa Burela, como es la avenida Arcadio Pardiñas". Os residentes esperan que a nova alcaldesa dea solución ao problema do tráfico que aprecian nesta rúa Monte Castelo.

Policía actuando na zona do niño de velutinas. EP

Velutinas

Doutra banda, a Policía Local de Burela tivo que pechar o luns o parque infantil do Campón, próximo ao hospital, pola existencia dun niño de velutinas nunha das árbores que rodea esta zona de xogos.

Os axentes deron aviso á Xunta a través do 012 para que proceda a retiralo o antes posible e pregan precaución ás persoas que se acheguen por ese lugar.