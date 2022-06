El Camiño Norte se sitúa como eje de promoción y generación de riqueza

En un Ano Xacobeo como el presente, donde se ha recuperado con creces la presencia de peregrinos por las diferentes rutas, se hace más necesario que nunca un análisis sosegado de las oportunidades que ofrece el Camiño Norte. Una ruta, que tiene a Mondoñedo en su epicentro, tras entrar por Ribadeo o a través de su vertiente por Trabada, y que se revela como un eje económico y de promoción ya que su menor masificación lo convierte en un escenario repleto de oportunidades.

A dicha conclusión se llegó en la mesa de debate celebrada este jueves en el Centro de Interpretación do Camiño Norte, ubicado en Mondoñedo, escenario ideal para hablar del presente y el futuro de la ruta y en el que, convocados por el El Progreso, acudieron la directora xeral de Turismo, Nava Castro; la exalcaldesa y actual edil y parlamentaria mindoniense, Elena Candia, vicepresidenta además del Parlamento gallego, y Hugo Criado, ejecutivo de la empresa Medrar Smart Solutions. Un encuentro moderado por el delegado del periódico en A Mariña, Xavier Lombardero.

En las exposiciones quedó se destacó la importancia del Xacobero y el Camiño como gran escenario de oportunidades. Así lo plasmó la responsable autonómica de Turismo, aportando cifras esperanzadores pues "superáronse xa os datos do último ano prepandemia, o 2019, que foi récord en compostelas entregadas".

MÁS EN RUTA. Reconoce Nava Castro que en lo que va de 2022 son 120.000 las concedidas, aclarando que se habla siempre de las personas que apuestan por sellar su recorrido y recibir la distinción que lo acredita, pues peregrinos son muchos más de los que recorren a diario las diversas rutas, ya que son muchos los que optan por no registrarse y se estima "entre un trinta e un cincuenta por cento máis" de los que reciben la compostela a su llegada a Santiago.

Unos datos que, traducidos al espacio local, significa que "son 200 as persoas ao día que pasan por Mondoñedo, que necesitan aloxamento, comida e que invisten no comercio local". Los peregrinos, que tanto pueden acudir a pie, en bici o en caballo, son "a gran riqueza do Camiño", del que disfrutan sin las prisas innerentes a la sociedad actual. "Percorren os tramos dunha maneira tranquila, disfrutando de monumentos, da paisaxe e, no caso por exemplo de Mondoñedo, descubrindo o seu rico patrimonio e o seu centro histórico, que é Ben de Interés Cultural, sen esquecer que está dentro de un xeodestino como é o de A Mariña, con moito que ver e compartir entre os concellos que a forman".

Un peregrino "ao que hai que seguir mimando", insiste Nava Castro, y es que está constatado que gasta de media un 2,3% más que el turista tradicional y eso que el turismo es un sector muy importante para toda la comunidad y el conjunto del país. "España é unha potencia mundial en turismo e a segunda en número de turistas que nos visitan e en gastos que xeran", recordando que en el caso de Galicia "representa o 10 por cento do Producto Interior Bruto (PIB) e o 11% de emprego; é dicir que de cada cen euros, once son de gastos de turistas e de cada cen empregos, dez son para o sector", remarca.

PAPEL RELEVANTE. El Camiño Norte es Patrimonio de la Humanidad, al igual que la catedral de Mondoñedo, un municipio que reivindica su "papel relevante" dentro de la ruta jacobea, pues "son poucas as localidades que atesouran tanto patrimonio material e inmaterial por metro cadrado como Mondoñedo", aseveró Elena Candia, exmandataria municipal.

Ella fue siempre consciente de las "moitas posibilidades" de su localidad como destino turístico, en lo que lleva más de dos décadas volcada, consiguiendo importantes avances, pues "antes a xente chegaba á Praza da Catedral e despois non sabían por onde tirar", comenta sobre una ciudad donde se han abierto varios espacios museísticos para poner en valor su patrimonio artístico, cultural y medioambiental.

Un paso para el que agradeció el apoyo de la iniciativa privada. La implicación se ha dado también en torno al Camino, entendiendo Candia que lo ideal es que ambos sectores caminen de la mano, pues "todo require moito esforzo e moitas veces unha administración local non pode con todo".

Insiste además la parlamentaria gallega que el principal cambio que ha experimentado el Camiño en los últimos años ha sido precisamente la apuesta de la iniciativa privada, "que está realmente crendo nisto e, no noso concello, ademais do albergue público hai un privado e a semana que vén ábrese un segundo", recordó.

La actividad, además de generar la rehabilitación de un antiguo inmueble, como es el caso del que abrirá a finales de mes en el centro de Mondoñedo, ayuda a la creación de puestos de trabajo, algo primordial.

MENOS BUROCRACIA. También ve importantísimo que se reduzca la burocracia, con el fin de que el papeleo no sea algo insalvable en la apertura de nuevos negocios. Un requisito que extrapola a los que van más allá de la ruta jacobea, recordando que la última empresa que solicitó instalarse en el polígono industrial —una firma cárnica de porco celta— obtuvo la licencia en dos días tras presentar todos los permisos.

Unas aperturas que están lejos de ser las últimas, pues lo que se constanta es un "burbuxeo" de negocios en torno al Camiño Norte, según constató Hugo Criado, CEO de la firma Medrar Smart Solutions. "A xente ve xa o futuro con máis ilusión e están pedindo proyectos de modernización dixitalización e innovación para adaptar las empresas e, sobre todo, non perder o tren do Camiño, pois está claro que está a calar a mensaxe de que a oportunidade está diante da porta e hai optimismo e un burbuxeo pola apertura de novos negocios", insiste.

Propuestas de diversos tipos que deben ir siempre acompañadas de una digitalización completa. "Non se trata xa de facelo en en plan vertical, como o feito de ter unha carta en varios idiomas, senón que a dixitalización ter que abarcar todos os procesos que están ao teu arredor, porque é a maneira de facelos máis efectivos", cuenta el ejecutivo, que asesora a las empresas.

Cree además que va a crecer el número de proyectos y no duda que detrás están las ayudas como las Next Generation, para las que espera un aluvión de solicitudes. "Poucos proxectos quedarán atrás e o reto é chegar a eses fondos con iniciativas que aúnen asociacións e concellos" y pide que se intenten ver "máis que coma unha oportunidade de explotación como de exploración e de experienciación", recordó el dirigente de Medrar Smart Solution. Una firma que sabe de la importancia de la tecnología para conocer el perfil del peregrino y lo que demandan, lo que es básico a la hora de apostar por vender el destino.

VALORACIÓN. La visita a Galicia que recomiendan realizar como turistas el 98,8 por ciento de los que vinieron como peregrinos, según los datos de un estudio de la USC, del que se puede extrapolar también que el "80% da xente das zonas por onde pasan as rutas cre que os beneficios son superiores aos custos e que o 90% dos residentes perciben impactos positivos no comercio local, emprego e turismo", resumió Nava Castro.

La responsable autonómica de Turismo no ve difícil que Mondoñedo logre cifras similares a las alcanzadas por otros concellos del Camino como Triacastela, donde la ruta jacobea supone ya el 20 por ciento de su PIB. Y es que en torno al Camino no solo ganan los negocios locales —comercios de ropa, artesanía, farmacias o fisioterapeutas—, sino que trabajar en red es positivo para los productores locales, que pueden ofertar sus artículos para degustar en los restaurantes de la zona, apostando así por unos productos de proximidad. También se generan nuevos negocios, como el transporte de mochilas o de bicicletas.

Unos caminos, en cualquiera de sus vertientes, que no son solo riqueza económica, sino también cultural y social, pues son 180 nacionalidades las que en algún momento pasan por las rutas, "o que sen dúbida ningunha nos enriquece", señaló Nava Castro.

Las diferencias culturales que lejos de ser un obstáculo suponen un ejemplo de convivencia, como el que se da también entre el nivel económico de la gente, pues en el Camino no existe distinción, lo que supone otro de los atractivos de hacer la ruta al margen de las motivaciones que a cada uno le hagan colgarse la mochila a la espalda. Desde el Concello de Mondoñedo, que ahora preside el alcalde Manuel Otero, destacan de los visitantes su "moderación, concreción, respeto, hábitos de vida saludables, educación ou o agradecemento".

Mondoñedo cuenta con un albergue público y otro privado, al que desde el próximo mes se sumará un tercer establecimiento

La capilla de la VOT se reforma para acoger el Museo de la Semana Santa

Elena Candia anunció durante el foro la futura licitación de la reforma de la capilla de la VOT (Venerable Orden Tercera). Unas obras que permitirán la finalización de la adecuación del entorno de Alcántara, en cuya desacralizada iglesia se ubicó el Centro de Interpretación del Camiño Norte, junto al que se sitúa también el auditorio, los juzgados y no demasiado lejos el albergue municipal.

Una rehabilitación que además de ayudar al embellecimiento de la zona permitirá también en un futuro contar con un Museo de la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Gallego y que cuenta con imágenes de gran antigüedad. "Veñen con fame do auténtico", destaca.

Y a todo ello se suma a la oferta museística de la ciudad, acrecentada en los últimos años con la apertura de la Casa Cunqueiro, el Museo da Imprenta y el centro de interpretación dedicado a recoger información y materiales de las traídas de agua que abastecieron a la ciudad desde el siglo XVIII, ubicado en A Fonte Vella.

Encantos más nuevos que se suman a otros de los que ofrecen la ciudad, en cuyo centro se encuentra la catedral y el museo de arte sacro. Fuera del centro, el barrio de Os Muíños, con talleres de artesanos visitables y las Covas do Rei Cintolo, que suponen también otro interesante atractivo para el visitante, ya que lo que se busca es que pueda disfrutar de variadas opciones.

CULTURA. "É un elemento diferenciador que temos que conservar", asevera la parlamentaria mindoniense, quien agradece el apoyo de diversas asociaciones y colectivos para que Mondoñedo pueda contar con una brillante programación cultural. "Dende o Concello poñemos moito entusiasmo e ilusión, pero temos que dar grazas a implicación de persoas e entidades como Mindomúsica ou Armando Requeixo, que achega á localidade un interesante curso de verán". La cita contará este año con la presencia del poeta Antonio Gamoneda.

En cuanto a música está confirmada la presencia de la Real Philarmonía de Galicia en la catedral, donde también llegó a tocar el gaiteiro Carlos Núñez. Diversas apuestas que consiguen acercar al público hasta un concello, en beneficio de todos los sectores.

Para Candia, contar con un centro dedicado a Álvaro Cunqueiro, "o noso escritor que ten categoría para un Premio Nobel", es solventar una deuda y abrir su figura a todos los visitantes.

Una apuesta por la cultura que pasa también por tratar de digitalizar el archivo musical existente en la catedral, "para o que estamos na boa dirección co Bispado" o la posibilidad de abrir su maravillosa biblioteca, con varios incunables.