El Camino Norte será más seguro en Mondoñedo

El Consello da Xunta aprobó este jueves el convenio de colaboración entre la Axencia Galega de Infraestruturas, Turismo de Galicia y el Concello de Mondoñedo para la mejora de la seguridad de los peatones en un tramo de la antigua N-634, en Os Xiros, que es la entrada de los peregrinos del Camino Norte a la ciudad.

La actuación supone una inversión bianual de cerca de 262.000 euros. "Actualmente as condicións deste último tramo da N-634 antes de acceder ao núcleo urbano de Mondoñedo, e especialmente na súa marxe norte, non son as axeitadas para garantir un tránsito peonil seguro", destacan desde la Xunta y detallan que carece de aceras e iluminación pública y que los usuarios se ven obligados a circular por el borde de la carretera cuando hay espacio o por la propia vía si no hay arcén.

Las actuaciones proyectadas en este trayecto son la ampliación de la explanada, la pavimentación de los arcenes y las aceras, el alumbrado y las canalizaciones de drenaje.

"O obxectivo que se pretende acadar coas obras proxectadas é unha mellora da seguridade viaria orientada ao tránsito peonil, xa sexan habitantes e veciños como peregrinos do Camiño Norte para converter esta antiga estrada nunha carretera e nun camiño seguros", destacan desde la Xunta.