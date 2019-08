El Camino Norte se afianza como foco de promoción en los concellos mariñanos

El Camino Norte de peregrinación a Santiago está ya totalmente afianzado como foco de atracción turística de importancia capital. A falta de las cifras oficiales de este verano, pendientes de validación, en las localidades implicadas en esta ruta, que son Ribadeo, Trabada, Lourenzá y Mondoñedo, notan cómo el nivel de afluencia de peregrinos crece sin cesar a cada año que pasa y ello repercute a su vez en difundir un mayor conocimiento de cada una de estas localidades a nivel de promoción turística.

Las cifras que maneja la Oficina del Peregrino de Santiago hasta el momento ofrecen los datos de viajeros que realizaron la ruta norte de peregrinación a Compostela durante el primer semestre del año. Fueron en total 5.964. En julio y agosto del año pasado pasaron por la comarca 3.963 y 4.726 peregrinos, respectivamente; por eso con tan solo igualar las cifras de ese año la cifra se dispararía a 14.653 peregrinos, igualando los datos de 2014 y todavía con tres meses por delante para continuar sumando caminantes.

Los representantes municipales de todos los ayuntamientos por los que pasa el Camino Norte saben que a las cifras oficiales es necesario añadir en torno a un 20 por ciento más, porque el número real de peregrinos es más elevado que el que se registra en la Oficina del Peregrino.

Ello hace que las tres alcaldesas de Mondoñedo, Trabada y Lourenzá, así como el alcalde ribadense, junto a sus respectivos equipos, trabajen de forma especial en hacerse un hueco en esta ruta.

AÑO SANTO. Muchas perspectivas están puestas en el próximo Año Santo, con vistas al que quieren tener mejoradas sus infraestructuras en todo lo posible.

Mientras, las oficinas de turismo recogen un incremento continuo de peregrinos y al hilo de ese aumento van floreciendo algunos negocios privados como albergues que son cada vez más utilizados por la gran variedad de servicios que ofrecen a los peregrinos. Por el momento hay que reseñar que durante los seis primeros meses del año fueron 341 las personas que eligieron alguna localidad de la comarca mariñana para empezar su ruta de peregrinación a Santiago.

Para esta elección Ribadeo suele ser el punto más solicitado debido a su ubicación geográfica como punto de entrada a Galicia.

Aunque como ejemplo del enorme tirón que está adquiriendo esta ruta de peregrinación a Santiago puede citarse que entre enero y junio 2 personas empezaron su peregrinación en Viveiro, una ciudad por la que ni tan siquiera pasa el Camino de Santiago.

IMPULSO. La alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, es una de las más implicadas en tratar de que esta ruta se convierta en una vía para dar a conocer Mondoñedo cada vez entre más gente. Para ello su apuesta se basa en acercar todo lo posible la oferta de la que disponen a los peregrinos, porque dice ser consciente de que "as cousas que teñas deben estar na ruta, porque eles non queren andar máis do necesario, e debemos traballar con esa idea".