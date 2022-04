Camiño do Mar propone hacer una peregrinación los domingos

La asociación Camiño do Mar, que trabaja por la divulgación y el reconocimiento oficial por parte de la Xunta de esta ruta, organiza una peregrinación por los municipios de A Mariña, Ortegal y Ferrolterra por los que discurre, para conectar en Neda con el Camiño Inglés y seguir por este hasta Compostela. La idea es realizarlo por etapas todos los domingos a partir del 8 de mayo —empieza en Ribadeo— y hasta el 24 de julio, víspera del día de Santiago.

"Con esta actividad pretendemos dar a conocer el recorrido del Camiño do Mar por cada uno de los concellos por los que históricamente discurría el Camiño de Santiago", comenta el presidente de la asociación, Manuel Vicente. Se trata de Ribadeo, Barreiros, Foz, Burela, Cervo, Xove, Viveiro, O Vicedo, Mañón, Ortigueira, Cariño, Cedeira, Valdoviño, Narón y Neda.

La asociación se dirigió a los alcaldes de todos los municipios para solicitar colaboración, en concreto que faciliten el transporte de vuelta de cada etapa. "Es una aportación pequeña, pero con una repercusión grande de cara a facilitar el conocimiento del propio camino a su paso por cada concello", apunta Vicente, que agradece la colaboración de la asociación de comerciantes Acisa de Ribadeo para el inicio del proyecto y su primera etapa desde Ribadeo.

Los interesados pueden anotarse en www.caminodelmar.es, donde deben rellenar el formulario que aparece.

Las etapas del Camiño do Mar, con 164 kilómetros, son Ribadeo-Barreiros, el 8 de mayo con 20 kilómetros; Barreiros-Fazouro, el día 15 con 18 kilómetros; Fazouro-San Cibrao, el día 22 con 22,5 kilómetros; San Cibrao-Viveiro, el 29 de mayo con 22 kilómetros; Viveiro- Ponte do Porto entre O Vicedo y Mañón el 5 de junio con 16,6 kilómetros; Ponte do Porto-Ortigueira- Mera, el 12 de junio con 20 kilómetros; Mera-San Andrés de Teixido-Porto do Cabo (Cedeira) el 19 con 23 kilómetros, y Porto do Cabo-Neda el 26 de junio con 22 kilómetros. Desde ahí seguirán el Camiño Inglés con 96 kilómetros, con las etapas Neda-Miño el 3 de julio, Miño-Bruma el 10, Bruma- Sigüeiro el 17 y Sigüeiro-Santiago de Compostela el 24 de julio.