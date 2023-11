"Camino ya de los 70, es una pasada montar otra banda"

Los cuatro años de conciertos, a 25 grupos por temporada, marcaron una etapa de buena programación musical en Lugo a finales de los 90 pero Adolfo Fito A. Lombardero era ya antes de regentar el Dos de Copas un avanzado del rock más trepidante de la ciudad. Ahora vuelve de donde nunca se ha ido, recuperando canciones de aquellos dos discos que editaron Los Contentos y cuatro más de la mano de otro ilustre del rock garagero, el guitarrista y productor Chris Masuak cuya banda, Radio Birdman, al igual que la lucense dejó huella a pesar de su corto recorrido. El sábado 2 de diciembre estarán en directo en A Sacabeira. Traen para tocar y contar.

Te veo enérgico e ilusionado.

Para un veterano como yo, camino de los 70, montar otra banda de rock, psicodeila, surf, pop... y seguir con la música, es una pasada. Estamos muy satisfechos con el trabajo y el disco. Escucho música desde los 14 años, creo que Los Contentos dejamos un proyecto de futuro. Estoy contento.



Los Contentos venían de aquel garito La Contenta en la película 'Easy Rider' donde Peter Fonda y Dennis Hopper trapicheaban, ¿de dónde salen Los Revelators?

Es nombre compuesto castellano-inglés y nos gustó. Como alrededor de aquel clásico del 69 que era Easy Rider, había que coincidir en lo musical y ser colegas. Todos estábamos metidos en aquella historia, aunque se torció.



Muchos jóvenes, como el guitarrista Fran, se fueron muy jóvenes.

Era el alma del grupo, guitarrista virtuoso y creativo, pero Piti Sanz tenía mucho gusto al tocar. Una frase muy fea que dijo Piti durante la presentación de un libro biográfico en Trama, y a la que asistió también Tosar pues es buen amigo nuestro e hizo el prólogo, deterioró posteriomente la relación.



La movida musical viguesa tuvo gran conexión luguesa en los 80.

Vigo era más punkarra, era o Madrid galego, con Siniestro, Golpes Bajos...Pero es cierto, Fran y yo habíamos coincidido a finales de los setenta en Lugo en un grupo, Zumo de Piña, en el que antes había estado Xavier Devesa, guitarrista de Semen Up y que se marchó con Comesaña pero después lo fichó Antón Reixa para Os Resentidos. Era el que le hacía las canciones, un puto crack. En Zumo de Piña, adonde llevé a Astray como teclista, poco hicimos más que participar en un concurso de Bimbo en Exágono. Pronto conocí a Fran a la guitarra y a Suso Díaz, de la academia Aulos, batera.



Para Vigo enfilaron Segundo Grandío y ¿recuerda a Alfonso Gómez, de ‘Alfonso y los decentes’? Alternaba la música pop y el yoga.

Éramos muchos. La cultura popular emerge con apoyo y un par de grupos que hagan movida. En Vigo Bibiano agitaba todo en la Universidad Popular. Allí grabamos la maqueta de V.O. (Versión Original), banda anterior a Los Contentos, de pop ochentero en línea con los madrileños La Mode. Éramos Fran, Manín, Quique Muruais, el teclista Bruno y yo.



¿Cuánto duró aquello?

Un año y medio. Nos dio tiempo a tocar en la TVG, en el ‘Boa Noite’ de Gayoso, antes de Luar, de mediados de los ochenta. Y en las fiestas del Polvorín cuando vino Miguel Ríos... y en el Doce e Media, local en Miguel de Cervantes.



Entonces ya estaba Bambi, baterista que te siguió después.

Le pedí a Suso de Aulos un baterista y me lo mandó, Fran conocía a Piti y probamos si encajaban en Los Contentos. Pero, volviendo a V.O., gravamos con un técnico de la RTVG a condición de que el 50% de temas fueran en gallego.



Y ahí están Tanatonato de Los Contentos y otras canciones.

Alguien en una crónica puso que grabábamos en inglés, castellano e incluso euskera, supongo que por lo de Tanatonato, en la que por cierto cambió la letra tres o cuatro veces. Yo guardaba todo lo escrito y grabado pero debe haber muchas cintas por ahí distintas.

¿Lo hacían ya en el Dos de Copas?

Al principio no, solo para vernos arriba en el escenario. Lo hacíamos en La Casa Vacía, que también está grabada como A casa baleira. La familia de Fran Lamas, gente con pelas, tenía varias casas frente a la Mosqueira y en una deshabitada y con pulpería en los bajos, ensayábamos. Frente al mirador de la Muralla, en verano, con las ventanas abiertas y al volumen que le dábamos durante horas, se debía oír en la Praza Maior, un montón de chavales nos veían y grababan desde allí.



El Dos hirvió de música los jueves y luego triunfó como local gay.

Junto al arzuano Carlos Mariño, que hoy tiene Spanish Bombs en Madrid, traje a Australian Blonde, Los Coronas, Sexy Sadie, Los Flechazos, Doctor Explosión, a Josele...y seguían por Vigo, Ourense y Santiago. Al traspasar el local, fue otro boom. Hoy está cerrado. Yo lo había cogido, cuando ya era local de copas. Un compañero del Verruga donde trabajaba y yo nos decidimos pero luego solo daba para uno. He sido hostelero 30 años.



Ahora con Los Revelators, ¿os lo montáis bien para trabajar y ensayar?

Ensayamos, menos de lo que quisiéramos, en un local de Sarria donde pagamos una cuota. Nos mandamos cosas grabadas y con el solfeo que estudié yo voy escribiendo. Después le zurramos allí unas horas para integrar todo.



¿Cómo os conocisteis?

Teníamos un proyecto de versiones de los 80, con 20 canciones montadas, algunas de Los Contentos. No salió pero Bambi ya contactara con Chris mandándole nuestros discos para ver si le interesaba una movida con nosotros.

Que Chris Masuak se pusiera la chapa de Los Contentos cuando tocó con su grupo vivariense The Viveiro Wave Riders en el Clavi completó el buen rollo. En Los Revelators está también el teclista ecuatoriano Andrés Hansel, ex de Los Zorros. Su mini LP con temas como ‘Dotted Line’, ‘Kissing Me’, ‘Talking Tongues’ o ‘Sarola’ que presentarán en Sargadelos, en lo que es un auténtico ‘bonus track’ artístico para todos ellos, producido en un estudio australiano.



Tienen referentes sixties com The Sonics, The Seeds, Stooges, MC5, Sttepenwolf pero canciones como Sarola también tira a los Pixies, ¿de dónde sale este tema?

Está dedicada a la hija de la pareja de Chris. Sara es un encanto. Queremos hacer algo en gallego o de Los Contentos, en inglés. Chris no se ve de cantante pero hay nivel. Estuvo antes en The Hitmen, The New Christ o The Screaming Tribesmen, entre otras bandas.



Por el Dos de Copas pasaran también bandas australianas.

Como The Early Hours o los Trilobites, surferos y encantadores. En Lugo fue primer concierto europeo y repitieran al día siguiente.



Pero llenabas con Los Enemigos...

Salías bien en menos de la mitad de conciertos pero ellos en dos noches se llevaron 360.000 pesetas. Y con estancia pagada. Duró cuatro años, era difícil rentabilizar otra sala más grande porque exigía más inversión, más personal. La verdad es que se me calentaba la cabeza para ir a por otro local de 300 personas pero luego me bajaba de la nube. De 25 conciertos al año, siempre en la época de septiembre a mayo por los universitarios, llenaba en diez, en otros la taquilla era intermedia con unas cien personas y la más baja era entre 30 y 50 personas. Antes de traspasar seguí tres años sin conciertos pero luego me fui a trabajar a un laboratorio farmacéutico en O Ceao.

Recientemente tuvo otros proyectos musicales.

La pandemia cortó un proyecto de directos con varios músicos para tocar canciones de Los Contentos. Era más llevadero que hacerlo solo cuatro tíos pero se fue al carajo. Trabajé también con Eloi Caldeiro de Brath para un disco nuevo pero no hubo bolos y luego me tiré dos meses trabajando con él para dos conciertos, uno aquí y otro en Sarria, musicalizando poemas de Xela Arias cuando le dedicaron las Letras Galegas. Después Bambi y yo comenzamos a movernos.

Tenían fans y les recuperaron

Unos treintañeros de Asociación Xuventude Indomable que iban al Clavi nos pidieron volver a tocar en directo y ha salido esto.