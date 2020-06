Cami puede ser campeona de Liga con el Pescados Rubén jugando un solo partido

Una de las historias más rocambolescas del fútbol sala femenino de esta temporada puede protagonizarla la brasileña Camila Gadeia, que en caso de ganar el título de Liga lo haría disputando un único encuentro con el Pescados Rubén FSF en la temporada.

La jugadora está ya recuperada de las dolencias que le impidieron debutar tras regresar al club naranja en el mercado de invierno y la crisis del Covid-19 frenó después su estreno en la competición, que se producirá, si así lo decide Julio Delgado, preparador del conjunto mariñano, en el partido que decidirá la corona liguera, el día 28 de junio, en Málaga, contra el vencedor del Alcorcón-Ourense.

La jugadora trató de mantener un buen tono físico desde su llegada a Burela, primero con entrenamientos al margen de sus compañeras, por la lesión, y después en casa, bajo las directrices del preparador físico, Pablo Díaz. Ahora, ya vive con intensidad sus primeros entrentamientos grupales.."Echaba muchísimo de menos entrenar con mis compañeras, estoy disfrutando como nunca", señaló la jugadora, que reconoce que lo pasó muy mal, primero con la lesión y después con el parón por el coronavirus.

“La verdad es que fueron tiempos muy extraños. Al principio la lesión parecía leve, pero se fue complicando y no pude debutar, lo que me desanimó un poco. Cuando ya parecía que estaba preparada llegó la pandemia y otra vez tuvimos que parar. La verdad es que me puse muy triste, pero ahora estoy feliz por poder entrenar y muy ilusionada por tener la oportunidad de disputar el partido que nos puede dar la Liga”,sentenció.

RENUNCIA DEL FUTSI. “Cada uno tendrá sus motivos, nosotras no somos quienes para valorar si está bien o mal”. Así se pronunció Cami respecto a la ausencia del Futsi en el play off tras su renuncia a disputarlo el día de la inscripción.

“Nosotras solo pensamos en el Pescados Rubén y en intentar ganar el título, lo que haga el Futsi es cosa de ellos”, señala, mostrando el máximo respeto hacia los dos posibles rivales. “Tanto el Ourense como el Alcorcón son grandes equipos, seguro que el que salga ganador nos lo pondrá muy difícil y tendremos que estar a tope para poder ganar", sentenció.