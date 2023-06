El alcalde en funciones de Burela, Alfredo Llano, aborda las que serán sus últimas rúbricas en el cargo, en un cierre de ciclo político en el que, echando la vista atrás, reconoce que "todo cambiou moito". Lo que no ha variado es su estilo de felicitar en vivo y en directo los festejos, o recibir peticiones de los vecinos por la calle, a pesar de que la maquinaria de comunicación y medios ha trastocado la labor política y social.

En puertas de su regreso a la docencia —lo hará el día 15 en el IES Perdouro donde tiene plaza—, y antes de coger vacaciones, sale de la oficina de Correos burelesa donde solicitó el voto por correo en las elecciones generales que apresuradamente acaba de convocar el presidente del Gobierno. El pasado domingo, en las municipales acudió a las urnas temprano, pasadas las nueve de la mañana, para después alejarse de ellas yendo a pasar el día en familia a Ortigueira.

En un político como él, que lleva en campaña prácticamente desde el 2007, ha sido una señal de descompresión después de que ya en esta en la que no era candidato, se mantuviera muy al margen. Evita hacer valoraciones sobre el resultado burelés y solo quiere "desexar sorte a todos porque a política en xeral vai estar moi tensionada", aunque cree que lo primordial es "pensar no interese do pobo; tendo claro o que se quere para o pobo poden chegar acordos e propiciar que as cousas vaian ben".

Y mientras llega la recomposición municipal, la convocatoria estatal de elecciones le genera algunas dudas: "É unha época difícil, parécenme un erro agora pois habería que reflexionar un pouco, asentar a cousa e logo ver de adelantalas ou non, nunha decisión máis colexiada do que aparentemente se fixo".

El momento y la época tienen muchos condicionantes y pueden en su opinión "facilitar a abstención" al trastocar los planes vacacionales de mucha gente, a pocas semanas de la reciente votación. Y recuerda que a Galicia la pillará en mitad del puente festivo del 25 de julio. Por eso Alfredo, como le llaman sus correligionarios, se ha apresurado a pedir el voto por correo. Cada vez todo se hace más en diferido, o esa es su impresión.

Alfredo Llano, en la delegación de El Progreso en Burela. X.L.

"Cando entrei en política as campañas eran moi diferentes —explica—, todo se vivía con máis intensidade porque ías a un mitin en enchíase de xente o auditorio ou o local, eu recordo un dos primeiros en Burela ao que veu Touriño e que estaba a rebentar pero agora vas aos sitios e apenas están os do partido, os achegados». Un lamento lógico en quien siempre ha disfrutado más de la visita a la calle y ahora se ve en mitad del rebumbio de las redes sociales. "Antes para min era todo máis guapo, mitineábase nos barrios, había un candidato e escoitábanse as propostas a pesar de que xa había internet", resalta.

Pero en su opinión el uso del teléfono móvil y las redes lo han trastocado todo, por ello más que nunca cree necesario un cambio de rumbo capaz de atraer a otros actores políticos: "A política debe recuperar a calidade social e incorporar xente moi competente. Xente coa efectividade e preparación para facer propostas e buscar fórmulas de goberno; a sociedade debe esixir calidade e compromiso". Como le consta existe en la docencia. Y se acuerda del ejemplo de cuando sus dos hijos, que hoy van para treintañeros pero empezaron en el cole de Os Castros bajo la batuta de destacadas profes como su colega Pepa "que tiña 23 rapaces de tres anos na clase".

Hoy algo así parece impensable y, de hecho, sus colegas de O Perdouro ya le han prevenido de que el alumnado de hoy en bachillerato ha evolucionado respecto al que él enseñaba en el ciclo formativo superior. Y vuelve al diagnóstico inicial: "Cambiou todo moito".

Alfredo impartía en el centro al que regresa —como volvió al mismo antes de jubilarse el ex alcalde de Viveiro César Aja—, la materia de Construcción de Prototipos Electrónicos "cunha ferramenta chamada Orcaz, e coa que enchemos Alúmina e outras empresas de xente preparada". También enseñó otras afines como Domótica o Iniciación a la Electrónica pero la de Prototipos Electrónicos ni siquiera existe hoy y no descarta encuadrarse en algún grupo de Matemáticas o similar. Intuye que captar la atención del alumnado no será tarea menor pero cree que el callo y las horas de muchos años en la alcaldía le ayudarán en la adaptación.

En todo caso, sigue confiando en los bureleses. Recuerda, ahora que están de patronales "o ambiente e participación masiva que había e aínda hai". Llano llegó en 1990 a la localidad y en las fiestas de 1991 "baixei coa muller ata o porto e quedamos impresionados cos regueiros de xente", algo que extrapola hoy al montaje de las alfombras y otros eventos.

Por eso en esta recta final de la alcaldía quiere que todo salga bien y que Burela luzca limpia para la ocasión. En los últimos tiempos ha puesto especial empeño en que cualquier rincón luzca lo más aseado posible (con murales o repintando los pasos más pintarrajeados bajo la vía del tren), y ayer se alegraba de la desconvocatoria de la huelga en el servicio de limpieza: "Felicitar aos traballadores e á empresa por solucionar o conflito, iso é bo para o pobo, porque agora mesmo nas festas penso que se vai recoller todo perfectamente". Alfredo Llano quiere dejar todo limpio y en paz.

Al alcalde Burelés lanzó ayer un mensaje en puertas de los días grandes de las fiestas patronales: "Quero dirixirme a todos os veciños e veciñas de Burela para desexarlles que pasen unhas boas festas, que teñan moitos convidados e que se sentan orgullosos do pobo. Burela é un sitio moi bo para vivir e compartir con moita xente, aquí estamos e convivimos corenta e catro nacionalidades e, polo tanto, somos un exemplo claro de convivencia. Así que a desfrutar das festas, porque eu penso que se pasan ben".

Añadió además que "gozando das festas creo que se encara o ano doutra maneira e con outro optimismo para ir pouco a pouco enfrontando os problemas da vida. Desexo que o pasen todos moi ben, que sexa un ano moi agradable e que todos nos vexamos aí con ganas de desfrutalas".

Entre las fiestas, a las que además regresan muchos jóvenes que trabajan fuera, y la expectación por los partidos del play off del Burela FS, pugnando de nuevo por el ascenso a la división de honor del fútbol sala, la localidad vibrará en este fin de semana a distintas bandas. Podría ser otra alegría no solo para Llano, que fue directivo en los albores del club, pues hace solo unos días felicitaba a las Guerreiras del equipo femenino, campeonas de Copa.