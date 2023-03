Cambios en el servicio de taxi de Foz

El orden del día del pleno de Foz, que se celebra el próximo jueves a las ocho y media de la tarde, contempla la aprobación provisional de la regulación de las tarifas que regirán la prestación del servicio de taxi en el municipio. "Seguimos aumentando poboación, temos máis de 10.000 habitantes estables, polo que é unha obriga levar a cabo esta regulación", explicó el alcalde, Fran Cajoto, que subraya que el taxi es un "servicio público esencial nun concello cunha superficie de 100 kilómetros cadrados no que hai lugares aos que non chega ningún medio de transporte público, polo que hai que darlle seguridade xurídica tanto as profesionais do taxi coma os usuarios".

En estos momentos, Foz cuenta con siete licencias de taxi, que tienen su parada habitual en la Avenida da Mariña de la localidad.

En este sentido, el alcalde explicó que en los últimos meses mantuvieron encuentros con el sector y los cambios necesarios le fueron notificados a la asociación provincial del taxi sin que se hubieran presentado alegaciones, por lo que a la sesión plenaria del jueves llevarán la propuesta elaborada para su aprobación provisional. El siguiente paso será el periodo de exposición pública del documento y después se remitirá a la Dirección Xeral de Comercio e Consumo de la Xunta que tendrá que dar su visto bueno a las tarifas antes de su aprobación definitiva. "Unha vez pase todos os trámites haberá un tempo de cadencia para a súa aplicación e despois xa entrará en vigor", indicó Cajoto, que subrayó que las nuevas tarifas se aplicarán a los viajes dentro del término municipal focense, ya que los desplazamientos a otros municipios están regulados por la Administración autonómica.

La propuesta que se someterá a debate en el pleno contempla dos tipos de tarifa. Una será la aplicable de lunes a viernes, en horario de seis de la mañana a diez de la noche, y contempla una percepción mínima (que incluye un recorrido de 1.750 metros) por un importe de 3,75 euros; a partir de ese mínimo se facturará 1,05 euros por kilómetro recorrido. La otra será la que rija durante el fin de semana, los festivos y el servicio nocturno (fijado entre las diez y un minuto de la noche y las seis menos un minuto de la madrugada) que marca para la percepción mínima 4,50 euros y 1,30 euros por kilómetro recorrido. La hora de espera se tarifa a 19,50 euros.