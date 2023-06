Los cambios que trae el trabajo en verano

Los meses de verano son sinónimo de vacaciones para mucha gente, pero para otras personas son una época de trabajo en la que no pueden permitirse el descanso porque tienen profesiones que requieren que estén al pie del cañón cada día.

En este caso están por ejemplo, los trabajadores de la hostelería o los efectivos de Protección Civil, que además deben lidiar con el aumento exponencial de la población que se da en A Mariña durante los meses de verano. Los miembros de orquestas y grupos musicales son otros de los que trabajarán a destajo los próximos meses, aunque en este sector, las bandas de música lamentan que falten eventos y salas para tocar por lo que sus actuaciones se ven limitadas a festivales.

También hay profesiones que pueden descansar estos meses, pero deben compaginar los periodos vacacionales con otros de trabajo, en los que estos se vuelven más intensos precisamente porque no está disponible todo el personal. Un ejemplo está en el Hospital Publico da Mariña, donde se intensifica considerablemente la necesidad de atención en plena época vacacional.

Jesús Timiraos: "Gústame máis traballar no verán"

El peluquero celeirense Jesús Timiraos reconoce que este verano tenía previsto descansar como presidente de la comisión de fiestas de esta parroquia vivariense en la que lleva muchos años, en distintas épocas, pero la querida persona que le había cogido el relevo, el marinero Jesús Javier Giz García, 'El chato', le pidió: "Vou morrer e como última vontade pídoche que vaias no meu sitio". Giz falleció en abril, muy joven, y Timiraos cumplirá la palabra que le dio, ocupándose un año más de las patronales, tarea que reconoce "chega un momento que te agobia porque, ata que tés todo pechado, sobre todo o de reunir o diñeiro suficiente, hai medo".

Jesús Timiraos. EP

Las fiestas son una responsabilidad, más si cabe al celebrarse en fechas del 22 al 26 de julio, porque no salen baratas. Además, Jesús Timiraos señala que "son datas nas que as orquestras son caras, o pobo merma e cada ano quedan menos barcos".

Su comisión las prepara con ilusión y cariño, pero se les hace duro a veces. "Gústame máis traballar no verán", dice, aunque cree que todo el mundo debería disfrutar al menos 15 días de vacaciones en verano. "Hai máis alegría no corpo e na xente, o verán é alegría, por iso no sur, en Cádiz ou Sevilla están contentos todo o ano. Tamén levántome de mellor gana no verán pois incluso estes días o soliño das sete da mañá xa me bota da cama".

El frío del invierno o la lluvia gris puede llegar a amargarle la jornada. Así que este verano tendrá que afrontar de nuevo "o fregado das festas" mientras retoca el cabello a vecinos y clientes a veces llegados de lejos para pasar en Viveiro su periodo de descanso, pero siempre con su característico buen humor, sea verano o invierno.

Diego López: "Es un lujo trabajar frente a este paraíso"

Si alguien disfruta de su trabajo en verano es Diego López Neira, gerente del chiringuito Os Castros frente a la playa del mismo nombre en Ribadeo. "Siempre digo: otro día más delante del paraíso. Es todo un lujo trabajar con estas vistas frente a la playa, delante de este paraíso natural", afirma.

Diego López. EP

El hostelero también disfruta de encontrarse "con la gente de todos los años, más con los clientes conocen el chiringuito por primera vez", y del propio trabajo, pues desde hace una década repite verano tras verano y siempre con la misma alegría. "Es muy bonito trabajar aquí durante estos meses, disfruto de hacer el pulpo, las sardinas y el churrasco, todo al aire libre" comenta.

El chiringuito abre desde Semana Santa hasta el último fin de semana de octubre, en que hace la fiesta de despedida, y prepara ya la del décimo aniversario para San Juan. Hay días, como es de imaginar, de mucho abarrote de gente pero lo gestiona bien: "Llevo diez años, siempre me divierto con cada actividad que realicé a lo largo de mi vida, que fueron muchas. Yo aquí cada día que vengo, disfruto", asegura.

En verano cuenta con cuatro o cinco personas para reforzar la plantilla y prestar una atención de calidad a todos los clientes que se acercan a disfrutar de la oferta gastronómica que ofrece el chiringuito y "lo fuerte son las comidas y las cenas", aunque recibe gente desde las nueve de la mañana hasta el cierre. "Ya empezamos en Semana Santa con muchísimo trabajo y cuando más hay son los fines de semana, los puentes, pero entre semana también hay cada vez más", comenta, aunque la mayoría se concentran en julio y agosto.

Cherry Fernández: "Apenas quedan sitios en los que tocar"

El músico ribadense Cherry Fernández, que ahora mismo forma parte de dos bandas como son Beetle Judge y Kornucopia, explica que en este momento plantearse algo a nivel de bandas para el verano en la comarca de A Mariña es casi inviable "porque apenas quedan sitios en los que se pueda tocar". Explica que la única forma de encontrar espacios es "en los festivales. Nosotros en Beetle Judge tenemos varias fechas cerradas pero son todas en festivales, y es algo generalizado".

Cherry Fernández. EP

Con una trayectoria larga, recuerda que hace tiempo que sí era viable hacer un número de bolos considerable durante el periodo estival sin tener que afrontar desplazamientos excesivamente largos, pero dice que ahora esto cambió de forma muy notable y que ya casi no se da.

En cuanto a los locales de conciertos, apunta que prácticamente desaparecieron y hace una salvedad importante "que es el trabajo que están haciendo desde A Sacabeira, en Cervo". "La verdad es increíble lo mucho que trabajan y lo bien que lo hacen. Vas casi a cualquier actuación y consiguen tener gente. Cuando fuimos nosotros la verdad es que nos trataron fenomenal y había bastante gente. Se lo están currando mucho y muy bien y hay que reconocérselo", asegura.

María González: "O traballo cambia moito estes meses"

La actividad en el Hospital Público da Mariña se intensifica en verano por el aumento de la población que se produce en todas las zonas costeras debido a la llegada de los turistas y que desencadena la necesidad de atender más patologías habituales y más incidentes.

María González. EP

Esto unido a las vacaciones del personal, que la mayoría las solicita entre julio y agosto, hace que la carga de trabajo para la plantilla que está trabajando sea mucho mayor. "O traballo no verán cambia moito", reconoce María González, enfermera de la unidad de Medicina Interna del centro y miembro de la junta de gobierno del Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo, "sempre é complicado porque aínda que a actividade cirúrxica é menor polas vacacións, nótase o aumento da poboación e no caso das Urxencias, por exemplo, acostuman a darse máis casos que no resto do ano".

Además en el caso de Medicina Interna, González cree que la situación se agrava porque este año, por segundo consecutivo, es una planta que cesa su actividad habitual para reubicar a su personal en otras áreas del hospital para cubrir las vacaciones de la plantilla, lo que implica que deberán adaptarse a nuevas carteleras y a otros servicios.

"Comunicáronnos o día 1 deste mes que seríamos o persoal de Medicina Interna o que cubriríamos as vacacións dos compañeiros do resto de plantas, polo que aínda que nos respetan as vacacións non así a carteleira o que vai implicar que teremos que traballar en días que antes non nos tocaba e tampouco poderemos pedir ningún a maiores porque coa falta de persoal é imposible organizar todo o traballo", lamenta la enfermera, que reivindica una remuneración adecuada por los días y horas que deben hacer a mayores. "A pesar das complicacións, estás aí porque tes que atender aos doentes, pero deberían ter en conta o sobreesforzo que se fai", añade.

Manuel Expósito: "Aunque libres estás siempre pendiente"

Para Manuel Expósito, responsable del servicio municipal de Emergencias y Protección Civil en Viveiro, resulta imposible poder coger vacaciones en época estival. "No cuento con poder coger vacaciones en verano, solo días sueltos", asegura. La gran cantidad de eventos y actividades que se organizan en el municipio hace que se den situaciones dispares y "a veces da tiempo a programar, cuando son eventos de un año para otro, ya estás pendiente, pero el resto se organizan según van surgiendo". Así, "no queda mucho tiempo para descansar, lo más duro suele ser el fin de semana, lo preventivo, y durante la semana estás al trabajo normal. Además es verano y a mayores hay que ocuparse de las playas, de posibles incendios, por lo que desconectas poco, y cuando estás libre sigues pendiente del teléfono por si surge cualquier cosa". Los días más suaves "intentas cogerte unas horas, el día o lo que puedas" como una manera de rebajar la intensidad del trabajo.

Manuel Expósito. EP

La afluencia turística repercute asimismo en el incremento de las incidencias. "Aumentan por pura estadística, pues hay mucha vivienda vacacional y segundas residencias". Esto obliga a reforzar personal en los eventos grandes solicitando voluntarios de otros municipios limítrofes. "Nosotros también les echamos una mano cuando tienen una necesidad, pero son casos contados en los que podemos ayudarles porque tenemos muchas actividades".

Expósito también percibe que el verano se prolonga cada vez más. "Antes teníamos un parón después de Semana Santa, pero ya no, hay actos hasta el verano. Después de Naseiro bajaba, pero ahora en septiembre y octubre también hay actividades", señala y explica que hay temporadas que "tienes varias cosas el mismo día y al mismo tiempo y hay que lidiar como se puede, porque tienes que dar toda la cobertura que puedas y es complicado".

En este sentido, asegura que el Resurrection Fest es la prueba de fuego. "Pasas de 0 a 100 en nada". Expósito piensa que los organizadores agradecen su colaboración. "Eso es un plus, ojalá pudiésemos disponer de más gente para ofrecer más servicio, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos". Tanto ajetreo "se va llevando, en mi caso son muchos años, estoy acostumbrado, pero tienes épocas que lo llevas mejor y otras estás estresado".