El cambio radical de Mario Pillado

Mario Pillado, concejal del BNG en Burela y entrenador en las categorías inferiores del Pescados Rubén Burela FS, ha dado un giro radical a su vida. Hace un par de meses se sometió a una operación de reducción de estómago y está adaptándose a su nuevo físico. Hace dos años pesaba 180 kilos y ahora está en 115.

Este problema de obesidad lo arrastra, explica, "a raíz dun tratamento hormonal que tiven que facer cando tiña dez anos, e desde entón teño este problema", dice Pillado. Solo hubo un momento, desde entonces, donde pudo superar la enfermedad. Fue en los años en los que estudió Ingeniería Química en Santiago, donde a base de dieta llegó a pesar 90 kilos. "Pero logo volvín aquí e recuperei os malos hábitos", reconoce.

Fue a raíz de estar ingresado en el Hospital Público da Mariña por otra dolencia cuando le derivaron al endocrino del centro y más tarde al Hula, en Lugo, donde tuvo su primera cita en enero de 2022. Tras pasar por varias pruebas y diversos protocolos, se operó a finales de 2023.

"As que máis pendentes estiveron de min foron a médica de cabeceira e a nutricionista do centro de saúde de Burela, porque no Hula vas pasando dun profesional a outro, pero nunca te ven os mesmos", explica Pillado, que tuvo que bajar unos cincuenta kilos antes de la operación a base de dieta y ejercicio. "Na operación entrei con 130 quilos e a semana pasada peseime e estou en 115", comenta.

Tras la operación, su dieta se reduce a productos líquidos, como purés de verduras, o pescado blanco cocido, jamón cocido o huevos duros. Poco a poco también está recuperando hábitos que tenía olvidados, como ir a nadar a la piscina. Otro problema añadido, que no es importante, pero que también afecta, es que "teño que estar comprando roupa cada pouco, porque a que tiña quédame grande", explica.

Pillado no se marca un peso objetivo: "Eu quero estar ben, saudable, isto é unha carreira de fondo", explica, y añade: "Estou moi ben, é unha pasada". Reconoce que ahora "estou empezando a coñecer o meu corpo, ver cómo me sinto, e iso é moi interesante", concluye.