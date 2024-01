El cambio está en el objetivo

Marco Riveira era un operario más que trabajaba en Alcoa, en su caso como gruista. Sin embargo una crisis en su trabajo le hizo marcharse y además lo hizo a la aventura, literalmente: "Busqueime a vida en Mallorca e marchei para alí en decembro de 2022 con só 300 euros para traballar na construción cunha empresa alemana que me ofrecía ata un piso para poder vivir alí".

Así empezó su andadura en esa isla, donde no todo fue un camino de rosas: "Estiven alí seis meses completamente só, adicándome só a traballar nesa empresa e estaba bastante solitario, sentía que non atopaba o meu sitio".

Y cuenta que más o menos tras esos seis meses fue cuando conoció a su pareja actual, Nendy Bota, que trabajaba ya entonces como directora de arte y estilismo.

Marco vio enseguida en ella no solo a su pareja a nivel personal, sino que se fijó también en su trabajo: "Ela traballaba moitísimo e sempre con xente, facendo vodas, traballos de rúa, portadas de revistas, cousas así que a min me chamaban moitísimo a atención porque xa desde pequeno me gustaba a fotografía". Fue precisamente por eso por lo que empezó a fijarse no solo en cómo trabajaba ella sino también en cómo lo hacían otros fotógrafos y de ese modo él mismo se decidió a empezar a sacar sus propias fotos "pero tratando de facelas diferentes, con outro punto de vista distinto do que eles acostumaban a facer".

Imagen que Marco Riveira tomó a la modelo Ndeye Fatou. MARCO RIVEIRA

Marco confiesa que al principio ni siquiera él mismo apostaba por sus fotos, pero asegura que perseveró "e empecei a estudar, a mirar un montón de tutoriais en YouTube de profesionais dese mundo da fotografía para aprender. A verdade é que botei horas e horas mirando cousas para ir formándome".

Ahora recuerda que su primera experiencia en realidad fue "na voda da miña irmá, cando lle regalaron unha cámara moi boa. Era unha das que teñen obxectivo fixo, pero eu collina e gravei un vídeo na voda que gustou moito. Logo montei un vídeo e fixen algunha cousa en Burela, pero sen repercusión ningunha. Por iso agora estou moi contento porque Nendy e eu vivimos totalmente disto. Somos moi privilexiados porque hay moi pouca xente que o poida facer na illa".

La propia Nendy explica que en las imágenes que captan reflejan "un mundo de diversidad" que está muy de moda y "encontramos la mejor versión de cada persona". Ella cree que una de las claves del éxito que están teniendo es que son "una pareja que trabajamos de forma muy tranquila, que procuramos estar siempre en segundo plano y mantenemos la intimidad de la gente".

La empresaria barcelonesa Estefanía Ramos, retratada por Riveira. MARCO RIVEIRA

Sus trabajos van desde "fashion shows" a eventos, galas, fotografías personales, "y lo que nos diferencia es que somos un equipo formado por un fotógrafo con una dirección artística y un estilismo propios porque yo trabajo directamente con muchos diseñadores que nos aportan sus diseños para los reportajes", comenta Nendy.

Ahora Marco aprovecha sus conocimientos en la construcción para rehabilitar una casa que Nendy heredó en Soller "e alí xa nos coñece todo o mundo, todos nos saúdan e dá gusto que che pase algo así nun porto tan importante coma ese".

Riveira agradece mucho el apoyo tanto de su pareja como de gente como María Ferrer o los clientes que confían en ellos "e logo volven porque lles gusta o que facemos". Moitas veces vén unha nai facer fotos dunha filla e logo ela tamén quere que llas fagamos porque lle encantaron. A verdade é que iso é moi satisfactorio".