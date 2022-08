Cambio de cromos en el Viveiro: Nicolás Rodas por Miguel Bereket

El Viveiro hizo este lunes oficial el fichaje de Nicolás Alejandro Rodas Urrutia (Guatelama, 1998) que proviene el Almagro CF, de la Preferente andaluza. Se trata de un defensor polivalente, que puede jugar en los dos laterales y como central, aunque en principio el club de la ciudad del Landro lo utilizará de lateral izquierdo.

Nicolás Rojas llega para sustituir al lateral izquierdo Miguel Bereket, que tras fichar el pasado mes de julio por el club celeste no continuará tras unos días entrenando con el equipo de Tercera, no ha convencido al cuerpo técnico.

El nuevo jugador del Viveiro, a pesar de su corta edad, tiene mucha experiencia en el mundo del fútbol. No en vano, ha jugado en Andorra, los Países Bajos y Chipre, además de España. Ha sido internacional sub 20 y sub 23 con la selección de Guatemala, mide 1,87 y pesa 75 kilos.

Se trata de un jugador con mucha proyección en ataque cuando juega como lateral y con capacidad para hacer buenos centros al área. Además, tiene buena conducción de balón, explosividad, velocidad y va bien de cabeza debido a su altura.

En la actualidad el Viveiro cuenta con 16 jugadores en la primera plantilla y tiene ya cerrados algunas cesiones, que todavía no puede concretar porque están a la espera de burocracia. Además, el equipo que dirige Alberto López contará también con varios juveniles para la temporada, y ya están entrenando media docena de ellos durante la pretemporada del conjunto de Tercera.

El primer partido amistoso que tiene previsto el nuevo proyecto celeste es el próximo domingo frente al Polvorín, nuevo equipo de la Segunda RFEF. Será una buena piedra de toque para el conjunto de Alberto López, que se medirá a un club de una categoría superior y que está mucho más rodado que el Viveiro, que empezó a entrenar la semana pasada. Además, el Viveiro ha renovado prácticamente a todo el equipo, ya que solo continúan de la temporada pasada cinco jugadores, por lo que les va llevar tiempo acoplarse y asimilar todo lo que quiere el nuevo entrenador de la entidad celeste.